Pressemeldung

Ob Rohrzange, Schweißgerät, Bohrer oder Messgeräte: die Arbeit im Handwerk wird heute von vielen verschiedenen Tools unterstützt. Für nahezu jeden Anwendungsbereich gibt es spezielles Werkzeug. Nur Flüssigkeiten wurden häufig noch immer mit improvisierten Hilfsmitteln aufgefangen. Der Klassiker: ein abgeschnittener Plastikeimer. Ein professionelles Tool? Bisher Fehlanzeige.

Dieses Problem haben auch die Gründer des Allgäuer StartUps Aqua Evolution Systems GmbH erkannt, denn Heizkörper zu entleeren und an schwer zugänglichen Stellen Flüssigkeiten aufzufangen kostete bisher viel der wertvollen Arbeitszeit. Deshalb entwickelten die Gründer ein spezielles Werkzeug, welches die Arbeit mit verschiedenen Flüssigkeiten enorm erleichtert. Mit ihrer flexibel biegbaren Wanne revolutionieren sie nun die Arbeit im Handwerk und sparen Heizungsbauern viel Zeit und Nerven.

Dank der speziell verarbeiteten Elemente aus Biegemetall, der anschmiegsamen Dichtlippe und dem durchdachten System mit der leistungsstarken Pumpe, ist die Entleerung von Heizkörpern so einfach wie nie zuvor. Auch andere Arbeiten wie Speicher auspumpen, Ausdehnungsgefäße entleeren oder das Auffangen von Flüssigkeiten an engen Stellen, können so schnell, einfach und sauber durchgeführt werden. Deshalb vertrauen Handwerker in ganz Europa mittlerweile auf die Tools von DER BLAUE.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DER BLAUE, innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.