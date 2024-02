Form, Funktion, Finish: Mit der Wahl der passenden Armaturen entscheidet sich, ob ein Bad sowohl ästhetisch als auch funktional bis ins Detail zu überzeugen weiß. Fachkundige Hilfe bietet der neue digitale Armaturenfinder von Villeroy & Boch. Mit wenigen Klicks lassen sich hier Waschbecken und Unterschrank auswählen - schon ermittelt das Tool passende Armaturen und empfiehlt das optimale Ergebnis als „Top Together“.

Eine perfekte Symbiose

Für Kollektionen wie Antao, Subway 3.0 oder Loop & Friends hat Villeroy & Boch eigene Armaturen kreiert, die ein Ergebnis wie aus einem Guss garantieren. Welche der übrigen Armaturen darüber hinaus in Betracht kommen, lässt sich mit dem Armaturen­Finder schnell erkunden. Technische und funktionale Aspekte bezieht das Tool selbstverständlich in seine Empfehlung mit ein - der Nutzer kann sich somit bei seiner Entscheidung auf die Frage konzentrieren, was dem individuellen Geschmack am besten entspricht, egal ob elegant, puristisch oder modern. Eindrucksvolle Akzente lassen sich zudem mit einem besonderen Finish setzen. Neben dem Klassiker Chrom sind sanftes Brushed Nickel, glamouröses Brushed Gold und kraftvolles Matt Black erhältlich, die dem Bad einen gänzlich anderen Look verleihen.

Maximale Gestaltungsfreiheit mit Allround-Armaturen

Universal-Armaturen wie Liberty bieten besonders viel Freiheit bei der Badgestaltung. Verschiedene Armaturhöhen und Auslauflängen sorgen dafür, dass es für fast jedes Waschbecken das passende Modell gibt. Liberty steht für die gelungene Fusion aus runden, ovalen und gradlinigen Formen. Damit sind die Armaturen zum Beispiel ein idealer Partner für die zeitlos schöne Badkollektion Collaro mit ihrer charakteristischen feinen Linienführung. Auch im Zusammenspiel mit Artis macht Liberty eine gute Figur und setzt die farbstarken Aufsatzwaschbecken in Szene.

Vollkommener Komfort

Eines haben alle Armaturen von Villeroy & Boch gemeinsam: ihre hervorragende Qualität, die sich sowohl in den hochwertigen Komponenten als auch in der Verarbeitung sowie der Maßgenauigkeit zeigt. Zahlreiche Features sorgen für ein Plus an Komfort und helfen, den Wasserverbrauch zu reduzieren. So sorgt AirPlus auch bei sparsamem Wassereinsatz für eine angenehme Strahlstärke, indem Luft hinzugegeben wird. AdjustablePlus ermöglicht es, den Wasserstrahl so auszurichten, dass das Händewaschen besonders bequem ist. Nicht zuletzt sorgt die EasyClean-Funktion für eine sehr leichte Reinigung und Kalkentfernung.

Wer den Empfehlungen des Armaturen-Finders folgt, macht in jedem Fall alles richtig. Es ist ein wichtiger Schritt bei der Gestaltung eines Bads, das höchsten Ansprüchen gerecht wird - und dabei seinen individuellen Charakter besitzt.