Das Zertifizierungsprogramm ENplus sorgt weltweit für höchste Qualität bei Holzpellets. In Deutschland werden vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) dabei nicht nur die Einhaltung der internationalen Qualitätsvorgaben beim Hersteller überprüft, sondern auch der Pellethandel mit strengen Anforderungen an Belieferung und Logistik einbezogen. Die in der Unternehmensgruppe Holz Schiller in Regen in Niederbayern tätige Firma Bayerwald Pellets produziert seit 2001 und war damit eines der ersten Pelletwerke in Bayern. Unter der Identifikationsnummer (ID) 500 darf Bayerwald Pellets nun die eigenen Pellets auch als ENplus-Ware an Endverbraucher ausliefern.

Josef Reith, Betriebsleiter bei Bayerwald Pellets, zeigt sich erfreut über die neue ENplus-ID: „Als Traditionsunternehmen, das in Bayern mit am längsten Pellets produziert, sind wir stolz auf die ENplus-ID 500 und werden sie bei unseren Pelletkunden entsprechend bewerben. Vom zertifizierten und qualifizierten Handel gelieferte Pellets sind letztlich die Basis für den reibungslosen Heizungsbetrieb.“ DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele gratuliert Bayerwald zur Jubiläums-ID und weist auf die international führende Stellung von ENplus-Pellets in Deutschland hin „Bei uns gibt es weltweit die mit Abstand am meisten ENplus-zertifizierten Pellethändler. Diese Erfolgsgeschichte ist die Grundlage für die stark gestiegene Attraktivität von Pelletfeuerungen in Deutschland.“

Bayerwald Pellets produziert am Standort der Firma Holz Schiller, führender Produzent von astreinem Leimholz für Fenster, Türen und Fassaden, in Regen seit 2001 Holzpellets und war somit eines der ersten Pelletwerke in Bayern. Im vergangenen Jahr wurden 38.000 Tonnen (t) ENplus-A1-Pellets in Regen produziert. Einen Großteil der produzierten Menge vermarktet der Energiedienstleister Maier & Korduletsch. Die Firma Schiller ist inhabergeführt in der achten Generation und beschäftigt am Hauptsitz in Regen sowie in Tschechien an den Standorten Klattau, Luby und Cheb insgesamt 640 Mitarbeiter.

Maier & Korduletsch wurde 1919 gegründet. Bei dem in der dritten Generation inhabergeführten Energiedienstleister mit dem Hauptstandort in Vilshofen und weiteren Standorten in Tschechien und Österreich arbeiten 120 Mitarbeiter. Pellets liefert Maier & Korduletsch bereits seit 2007 in Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz und Oberösterreich aus.

Über ENplus

Stand November 2022 umfasst das ENplus-Programm für Holzpellets 541 produzierende Werke, 540 Händler und zwei Dienstleistungsanbieter in 47 Ländern. Dabei übernimmt Deutschland mit 47 zertifizierten Produzenten an 58 Werksstandorten, 149 Händlern und einem Dienstleister eine führende Rolle und treibt die Verbesserung einheitlicher Standards auf internationaler Ebene stetig voran. Deutschland zählt nach wie vor mit über 3,3 Millionen t im Jahr 2021 zu den mit Abstand größten Produzenten von ENplus-zertifizierten Pellets. Diese Menge entspricht knapp 25 Prozent der weltweiten ENplus-Jahresproduktion 2021.

