Stellenangebot

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n Trainee (m/w/d) für die Zertifizierung EN plus

Ihre Aufgaben:

Unterstützung bei Management und der Umsetzung des Zertifizierungsprogramm ENplus mit Schwerpunkt Holzpellets, aber auch Holzhackschnitzel und Holzbriketts

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Schulungen und Veranstaltungen

Durchführung von Audits und Verfassen von Inspektionsberichten

Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen

Technische sowie marktrelevante Aufgabenstellungen

Erstellen von Fachtexten und Präsentationen

Ihr Profil:

Studium (Uni/FH) im Forst-, Holz- oder Umweltbereich, Erneuerbare Energien oder verwandte Bereiche, alternativ Ausbildung mit Berufserfahrung in einschlägigen Branchen

Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Bereich Pellets, Holzbrennstoffe sowie Zertifizierung erwünscht

Sicheres, verbindliches Auftreten, selbstständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und Organisati­onstalent

Hohes Engagement und kommunikative Fähigkeiten

Teamfähigkeit

Sichere Ausdrucksweise in Wort und Schrift: Deutsch und Englisch

Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen

Reisebereitschaft

Es erwartet Sie ein interessanter Arbeitsplatz im Zentrum Berlins, den Sie durch eigene Ideen mitge­stalten können, eine leistungsgerechte Bezahlung, flexible Arbeitszeiten und ein kleines, eingespiel­tes Team. Pandemiebedingt ist Homeoffice möglich. Das Traineeship ist auf 18 Monate angelegt. In dieser Zeit werden Sie neben einem abwechslungsreichen Training on the job auch externe Weiter­bildungen besuchen. Sie erhalten grundlegende und vielfältige Einblicke in die Branche. In unmittel­barer Nähe unseres Büros im Regierungsviertel finden sich viele andere Verbände und Institutionen der Erneuerbaren Energien sowie der Forst- und Holzbranche.

Bitte lassen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 28.02.2022 digital zukommen:

Frau Sievers, Leiterin Kommunikation, Personal, Geschäftsstelle: sievers @ depv.de, 030-688 1599-54

Datenschutz von Bewerbern: www.depi.de