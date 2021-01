Zu Jahresbeginn zeigt sich der Preis für Holzpellets auf gewohnt stabilem Niveau. Durch die Rückkehr zum regulären Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent ist ein leichter Preisanstieg zu verzeichnen. Laut Erhebung des Deutschen Pelletinstituts (DEPI) kostet eine Tonne (t) der Presslinge im Januar durchschnittlich 238,05 Euro (Ab­nahme 61). Das sind 2,1 Prozent mehr als im Dezember 2020, aber 9,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Der Kilopreis beträgt entsprechend 23,81 Cent, die Kilowattstunde (kWh) Wärme aus Pellets kostet 4,76 Cent. Zu Heizöl besteht ein Preisvorteil von 12 Prozent, zu Erdgas beträgt er rd. 22 Prozent. Der durchschnittliche Preisvorteil zu Heizöl in den letzten zehn Jahren liegt bei 29,4 Prozent, zu Erdgas bei 23,9 Prozent.

„Die bundesweit kälteren Temperaturen sorgen für eine höhere Nachfrage nach Pellets, die von den Händlern mit heimischer Ware problemlos bedient wird“, erklärt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. „Die Logistik funktioniert auch im Winter und zu Corona-Zeiten sicher und zuverlässig. Auch über große Preisschwankungen müssen sich Pelletkunden keine Gedanken machen“, so der Branchenexperte weiter.

Hochwertige Pellets finden Kunden unter www.enplus-pellets.de. Dort sind alle nach ENplus zerti­fizierten Lieferanten gelistet.

Regionalpreise

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im Januar 2021 regional folgende Unterschiede (Abnah­memenge 6 t): In Süddeutschland ist der Preis für Pellets mit 235,70 Euro/t wieder am günstigs­ten. In Mitteldeutschland liegt er bei 236,63 Euro/t, in der Region Nord/Ost bei 244,74 Euro/t. Größere Mengen (26 t) werden im Januar 2021 zu folgenden Konditionen gehandelt:

Süd: 221,29 Euro/t, Mitte: 220,19 Euro/t, Nord/Ost: 229,48 Euro/t (alle inkl. MwSt.).

DEPI-Pelletpreis

Der DEPI-Pelletpreis wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht, bis Oktober 2020 vom Deut­schen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutsch­land für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 der jeweiligen Abnahmemenge (Liefe­rung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.) - deutschlandweit und in drei Regio­nen. Beim DEPV ist ein DEPV-Pelletpreis für Lieferverträge (netto) abrufbar.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Januar 2021 6 t bundesweit: 238,05 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Januar 2021 26 t bundesweit: 222,58 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland