Pressemeldung

Holzpellets sind auch im Juni weiterhin günstig. Deutschlandweit kos­tet eine Tonne (t) durchschnittlich 221,35 Euro (Abnahme 6 t), berichtet das Deutsche Pelle­tinstitut (DEPI). Das sind 2,0 Prozent mehr als im Mai und 2,9 Prozent weniger als im Vor­jahr. Der Kilopreis liegt bei 22,14 Cent, die Kilowattstunde (kWh) Wärme aus Pellets gibt es für 4,43 Cent. Der Preisvorteil zu Heizöl und Erdgas beträgt gut 34 bzw. 32 Prozent.

„Wie erwartet hat die aktuelle Preisrallye beim Schnittholz keinen Einfluss auf den Pelletpreis“, er­klärt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. „Da sehr viel Holz in deutschen Sägewerken verarbei­tet wird, ist die Rohstofflage entspannt und die Presslinge sind im Sommer gewohnt günstig“, so der Branchenfachmann weiter. Er empfiehlt, schon jetzt an den kommenden Winter zu denken. Das Pelletlager sollte geprüft und gereinigt werden, damit es dann kostengünstig befüllt werden kann.

Von „Schnäppchenpreisen“ sollte man sich allerdings nicht verlocken lassen, da hiermit oftmals Qualitätseinbußen verbunden sind. Für das Heizen mit Pellets ist jedoch eine hochwertige Brenn­stoffqualität entscheidend für den effizienten und störungsfreien Heizungsbetrieb. Diese wird nach dem Werk vor allem durch den Transport und die Anlieferung beeinflusst. Geschulte Händler, die EN plus-zertifizierte Ware verkaufen dürfen, listet die Webseite www.enplus-pellets.de.

Regionalpreise

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im Juni 2021 regional folgende Unterschiede (Abnahme­menge 6 t): In Süddeutschland sind Pellets mit 218,19 Euro/t erneut am günstigsten, gefolgt von der Mitte der Republik mit 220,65 Euro/t. In Nord-/Ostdeutschland liegt der Durchschnittspreis für die Tonne Pellets bei 223,39 Euro. Hier ist er im Gegensatz zu den anderen Regionen gesunken. Größere Mengen (26 t) werden im Juni 2021 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 205,45 Euro/t, Mitte: 205,68 Euro/t, Nord/Ost: 212,93 Euro/t (alle inkl. MwSt.).

DEPI-Pelletpreis

Der DEPI-Pelletpreis wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht, bis Oktober 2020 vom Deut­schen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutsch­land für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 der jeweiligen Abnahmemenge (Liefe­rung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.) - deutschlandweit und in drei Regio­nen. Beim DEPV ist ein DEPV-Pelletpreis für Lieferverträge (netto) abrufbar.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Juni 2021 6 t bundesweit: 221,35 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Juni 2021 26 t bundesweit: 206,76 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland