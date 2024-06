Eignen sich Pellets auch für das Beheizen von Gebäuden jenseits des klassischen Einfamilienhauses? Die Antwort lautet: Auf jeden Fall! Das Weingut Kopp heizt mit dem klimafreundlichen Brennstoff – ein Beispiel aus der Praxis, das inspiriert.

Der Wein des jungen Winzerpaars Johannes und Alina Kopp ist biologisch-dynamisch zertifiziert und mit dem Demeter-Siegel ausgezeichnet. Dass das Weingut Kopp, in dem bei Baden-Baden gelegenen Sinzheim, nun mit Pellets heizt, ist da der nächste logische Schritt. Schließlich hört der Anspruch an einen nachhaltig produzierten Wein nicht am Rand des Glases auf. Also wurde der alte Ölkessel im Altbau im Jahr 2022 gegen zwei Pelletkessel ausgetauscht. Der zum Gut gehörende Neubau wird über eine Fernwärmeleitung mitversorgt.

Daten und Fakten

Standort:

76547 Sinzheim, Baden-Württemberg

Betreiber:

Weingut Kopp

Kesseltechnik:

HDG Bavaria GmbH

zwei HDG Compact 80 E

Pufferspeicher: 5.500 Liter

Inbetriebnahme:

2022

Einbauender SHK-Betrieb:

Benjamin Fischer

Untere Widigstraße 15

77876 Kappelrodeck