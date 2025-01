Holzhackschnitzel sind nach wie vor aktuell der günstigste erneuer­bare Energieträger. Laut dem Deutschen Pelletinstitut (DEPI) ist die Preisentwicklung der verschiedenen Qualitätsklassen A1, A2 und B auch im vierten Quartal uneinheitlich. Der Preis für Hackschnitzel der Qualitätsklassen A1 und A2 ist gesunken. Im Vergleich zum Vorquartal ist ein Rückgang um 10,5 Prozent bei A1 und rund 15 Prozent bei A2 zu ver­zeichnen. Für letztere zahlen Käufer derzeit bei einer Abnahmemenge von 80 Schüttraum­metern (SRM) im Durchschnitt rund 28,35 Euro/SRM netto oder 3,15 ct/kWh. Das ist im Ver­gleich zum vorigen Quartal ein Preisrückgang um rund 15 Prozent. Anders hat sich der Preis für Hackschnitzel der Qualitätsklasse B entwickelt. Hier ist der Preis stark gestiegen.

Hackschnitzeln der Qualitätsklasse A2 bauen ihren Preisvorteil gegenüber fossilen Brennstoffen weiter aus - etwa 61 Prozent gegenüber Heizöl und rund 68 Prozent im Vergleich zu Erdgas. „Holzhackschnitzel sind im Rahmen der Energiewende immer noch die günstigste, heimische, kli­mafreundliche Option“, unterstreicht DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. Diese würde vor allem von den kommunalen Wärmeversorgern genutzt.

Der Preisrückgang ist vor allem auf die weitgehend milde Witterung der letzten Monate zurückzu­führen, was auch die Nachfrage bei Kunden mit kleinen und mittleren Heizanlagen (bis 1 MW) drosselte. Anders sieht es bei Betreibern größerer Anlagen und Heizkraftwerken (ab 1 MW) aus: Hier wurde deutlich mehr gekauft, was sich am Preisanstieg zeigt.

DEPI-Hackschnitzelpreis

Der Hackschnitzelpreis wird vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) quartalsweise erhoben. Der Er­hebungszeitraum endet am 15. des dritten Monats des laufenden Quartals. Er bezeichnet den Durchschnittspreis (netto) in Deutschland für einen Schüttraummeter der jeweiligen Qualitäts­klasse. Qualitätsklasse A1 ist angelehnt an die Qualitätsklasse EN plus A1 (Wassergehalt < 15 m- %, Aschegehalt < 1,5 m-%, Feinanteil < 5 m-%). Qualitätsklasse A2 ist angelehnt an die Qualitäts­klasse ENplus A2 (Wassergehalt 20-35 m-%, Aschegehalt < 2,5 m-%, Feinanteil < 8 m-%). Qualitätsklasse B beruht auf der Qualitätsklasse EN plus B (Wassergehalt > 35 m-%, Aschegeh; < 5 m-%, Feinanteil < 10 m-%).

Bundesweite Hackschnitzelpreise im Überblick

Hackschnitzelpreis A2, 4. Quartal 2024:

28,35 €/SRM

3,15 ct/kWh

157,61 €/t atro

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in €/SRM

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in Cent/kWh

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)