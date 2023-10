Die deutschen Pelletproduzenten haben im dritten Quartal 2023 erneut einen Rekordwert aufgestellt, indem sie eine Gesamtproduktion von rund 983.000 Tonnen (t) erreichten. Das bedeutet eine Steigerung von 1,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal (965.000 t) und eine Zunahme von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (946.000 t).

Der Exportanteil fällt im dritten Quartal mit 11,7 Prozent hingegen deutlich geringer aus als in den ersten beiden Quartalen des Jahres (19,4 Prozent und 15,1 Prozent). Der Wert liegt ebenfalls unter dem des Vorjahresquartals (13,1 Prozent) und dem des Vorjahresschnitts (12,6 Prozent). Im dritten Quartal wurden 25,6 Prozent der insgesamt produzierten Pellets als Sackware abgefüllt. Der Anteil an Sackware ist damit im Vergleich zum vorherigen Quartal (27 Prozent) und zum Vorjahresschnitt (26,6 Prozent) leicht zurückgegangen. Mit 91,9 Prozent erreichte der Anteil an Sägerestholz im dritten Quartal den höchsten Wert seit Anfang 2022.

