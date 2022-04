Pressemeldung

Der Preis für Holzpellets in Deutschland bleibt auch im April auf ho­hem Niveau. Durchschnittlich kosten Pellets bei einer Abnahmemenge von 6 Tonnen (t) 377,21 Euro/t, wie das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) berichtet. Das sind 2,1 Prozent mehr als im Vormonat und 66,4 Prozent mehr als im April 2021. Der Preisvorteil gegenüber den fossilen Energieträgern Gas und Öl (rd. 40 Prozent) bleibt groß. Ein Kilo Pellets kostet 37,72 Cent, die Kilowattstunde (kWh) Wärme ist für 7,54 Cent erhältlich.

„Trotz krisenbedingt deutlich gestiegener Produktions- und Logistikkosten bleiben Holzpellets im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen weiterhin deutlich günstiger“, erklärt Martin Bentele, Ge­schäftsführer beim Deutschen Pelletinstitut. „Auskömmliche Preise für den wertvollen, klimafreund­lichen Brennstoff Holz sorgen für regionale Versorgungssicherheit.“ Dem Branchenexperten ist wichtig, auf die Wertschöpfung vor Ort hinzuweisen, die Pellets ermöglichen. Mit Pellets schütze man nicht nur das Klima, sondern auch viele Firmen im Bereich Brennstoffe und Anlagenbau.

Regionalpreise

Beim Pelletpreis ergeben sich im April 2022 regional folgende Unterschiede (Abnahme 6 t): Im Sü­den Deutschlands sind Pellets mit 367,10 Euro/t erneut am günstigsten. In Mitteldeutschland kos­ten die Presslinge durchschnittlich 383,53 Euro/t, in Nord-/Ostdeutschland 393,72 Euro/t.

Größere Mengen (26 t) werden im April 2021 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 348,67 Euro/t, Mitte: 360,17 Euro/t, Nord/Ost: 373,29 Euro/t (alle inkl. MwSt.).

DEPI-Pelletpreis

Der DEPI-Pelletpreis wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht, bis April 2020 vom Deut­schen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutsch­land für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 der jeweiligen Abnahmemenge (Liefe­rung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.) - deutschlandweit und in drei Regio­nen. Beim DEPV ist ein DEPV-Pelletpreis für Lieferverträge (netto) abrufbar.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis April 2022 6 t bundesweit: 377,21 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis April 2022 26 t bundesweit: 356,72 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland