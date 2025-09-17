Der Preis für Holzpellets ist im September wie für die Jahreszeit üblich spürbar angestiegen. Laut dem Deutschen Pelletinstitut (DEPI) kostet eine Tonne Pellets durchschnittlich 335,04 Euro. Pelletnutzer zahlen derzeit 6,70 Cent pro Kilowatt­stunde klimafreundlicher Wärme. Das sind rd. 7,8 Prozent mehr als im Vormonat. Der Preis­vorteil gegenüber Heizöl liegt bei rd. 26 Prozent.

„Auch wenn nach einem eher verregneten Sommer der Übergang zum Herbst nicht so deutlich wie sonst erscheint, sollten Pelletnutzer jetzt daran denken, dass die Heizsaison bevorsteht. Das Auf­füllen des Lagers sollte daher zeitnah geplant werden. Sobald die Nachfrage zunimmt, steigen er­fahrungsgemäß auch die Preise“, sagt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele.

Bentele rät Verbrauchern zudem, Ware mit dem ENplus-Siegel von zertifizierten Händlern zu kau­fen. ENplus mit individueller ID-Nummer stellt die Qualität der Presslinge von der Herstellung bis ins Lager sicher, sodass die Heizung oder der Pelletkaminofen einwandfrei laufen. Nutzen Ver­braucher hochwertige Pellets, schont das nicht nur das Klima, sondern auch das Heizsystem.

Regionalpreise

Im September 2025 ergeben sich beim Preis für Holzpellets folgende regionale Unterschiede (bei einer Abnahmemenge von 6 Tonnen): In Süddeutschland liegt der Preis bei 339,96 Euro/t. Es folgt Nord- und Ostdeutschland mit 338,77 Euro/t, gefolgt von der Region Mitteldeutschland, wo der Tonnenpreis 325,84 Euro beträgt.

Größere Mengen (26 t) werden im September 2025 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 323,52 Euro/t, Nord/Ost: 321,46 Euro/t und Mitte: 309,54 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis September 2020 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Umkreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis September 2025 6 t bundesweit: 335,04 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis September 2025 26 t bundesweit: 318,15 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland