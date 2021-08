Pressemeldung

Holzpellets kosten im August bundesweit etwas mehr als im Vor­monat. Eine Tonne (t) ist in Deutschland für durchschnittlich 231,97 Euro (Abnahme 6 t) er­hältlich, wie das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) berichtet. Das sind 3,0 Prozent mehr als im Juli und 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Kilo Pellets kostet 23,20 Cent, die Kilowatt­stunde (kWh) Wärme 4,64 Cent. Der Preisvorteil zu Heizöl und Erdgas beträgt gut 31 bzw. 28 Prozent.

„Auch wenn man bei sommerlichen Temperaturen gerade nicht an seine Heizung denkt, ist es sinnvoll, einen Blick ins Pelletlager zu werfen und dieses ggf. aufzufüllen“, empfiehlt Martin Ben­tele, Geschäftsführer des Deutschen Pelletinstituts. Zu Beginn der Heizsaison rechnet der Bran­chenexperte mit den saisonüblichen Preiserhöhungen, die sich jetzt schon abzeichnen.

Für den reibungslosen Betrieb von Pelletzentralheizungen und Pelletkaminöfen empfiehlt sich die höchste Qualitätsstufe ENplus A1. Pellets mit dem ENplus-Siegel werden überprüft, ob sie die strengen Grenzwerte auch wirklich einhalten. Zudem erfolgt der Transport durch geschultes Per­sonal. Unter www.enplus-pellets.de findet man geeignete Händler in der Nähe.

Regionalpreise

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im August 2021 regional folgende Unterschiede (Abnah­memenge 6 t): In Mitteldeutschland sind Pellets mit 226,69 Euro/t am günstigsten. In Süddeutsch­land kostet die Tonne Pellets im Schnitt 229,98 Euro, in Nord-/Ostdeutschland 233,20 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im August 2021 zu folgenden Konditionen gehandelt:

Süd: 219,99 Euro/t, Mitte: 214,02 Euro/t, Nord/Ost: 221,72 Euro/t (alle inkl. MwSt.).

DEPI-Pelletpreis

Der DEPI-Pelletpreis wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht, bis Oktober 2020 vom Deut­schen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutsch­land für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 der jeweiligen Abnahmemenge (Liefe­rung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.) - deutschlandweit und in drei Regio­nen. Beim DEPV ist ein DEPV-Pelletpreis für Lieferverträge (netto) abrufbar.

