Pressemeldung

Trotz geringfügigem Rückgang bleibt der Preis für Holzpellets in Deutschland im März auf hohem Niveau. Durchschnittlich kosten Pellets bei einer Abnah­memenge von 6 Tonnen (t) 369,32 Euro/t, wie das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) berichtet. Das sind 1,2 Prozent weniger als im Vormonat und 54,0 Prozent mehr als im März 2021. Der Preisvorteil gegenüber den fossilen Energieträgern Gas und Öl (rd. 57 Prozent) ist erneut gestiegen. Ein Kilo Pellets kostet 36,93 Cent, die Kilowattstunde (kWh) Wärme ist für 7,39 Cent erhältlich.

„Die Sägewerke schneiden wieder mehr Holz ein und erhöhen damit die Rohstoffbasis für die Pel­letproduktion. Demgegenüber sind die Energiepreise für Herstellung und Transport der Presslinge regelrecht explodiert“, erklärt Martin Bentele, Geschäftsführer beim Deutschen Pelletinstitut. Dies mache aktuell bis zu 50 Euro des Tonnenpreises aus und nivelliert den aktuell erwarteten Rück­gang des Pelletpreises. Zu Beginn der wärmeren Jahreszeit sei aber mit einer Entspannung zu rechnen, wenngleich nicht mit dem außergewöhnlich niedrigen Preisniveau von 2021.

Bentele rät davon ab, wie bei Öl oder Diesel nur kleine Mengen zu tanken, um das Risiko von Preisspitzen zu minimieren. „Für Pellets gilt weiterhin, dass möglichst nur einmal im Jahr bestellt werden sollte, und das am besten im Sommer.“ Unter www.enplus-pellets.de finden Verbraucher die Adressen von qualifizierten ENplus-Pellethändlern.

Regionalpreise

Beim Pelletpreis ergeben sich im März 2022 regional folgende Unterschiede (Abnahme 6 t): In Süddeutschland sind Pellets mit 358,90 Euro/t erneut am günstigsten. In Mitteldeutschland liegt der Pelletpreis durchschnittlich bei 376,10 Euro/t, in Nord-/Ostdeutschland bei 381,87 Euro/t. Größere Mengen (26 t) werden im März 2021 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 346,93 Euro/t, Mitte: 351,90 Euro/t, Nord/Ost: 357,37 Euro/t (alle inkl. MwSt.).

DEPI-Pelletpreis

Der DEPI-Pelletpreis wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht, bis März 2020 vom Deut­schen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutsch­land für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 der jeweiligen Abnahmemenge (Liefe­rung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.) - deutschlandweit und in drei Regio­nen. Beim DEPV ist ein DEPV-Pelletpreis für Lieferverträge (netto) abrufbar.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis März 2022 6 t bundesweit: 369,32 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis März 2022 26 t bundesweit: 352,24 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland