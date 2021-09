Pressemeldung

Für Betreiber von größeren Holzfeuerungen mit Pellets oder Hackschnitzeln findet am 5. Oktober eine Online-Informationsveranstaltung zur richtigen Entsorgung von Holzaschen statt. Veranstalter ist das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) in Zu­sammenarbeit mit der Bundesgütegemeinschaft Holzasche (BGH).

Betreiber von Holzfeuerungsanlagen, bei denen größere Mengen an Asche anfallen, erhalten pra­xisnahe Tipps und Handlungsanweisungen zu Einstufung und Entsorgung von Pellet- und Hack­schnitzelaschen. So erfahren kommunale Energieunternehmen und Wärmelieferanten aus erster Hand von anderen Anlagenbetreibern, welche Lösungen sich bewährt haben. Auch gesetzliche und chemischen Aspekte sowie die richtige Brennstofflagerung werden beleuchtet. Es besteht die Möglichkeit, in einer abschließenden Diskussionsrunde bzw. auch vorab im Anmeldeprozess Fra­gen an die Referenten zu stellen.

Beginn ist um 9.00 Uhr, Dauer drei Stunden. Die Teilnahmegebühr beträgt 100 Euro zzgl. MwSt. Für ENplus-Zertifikatnehmer, Mitgliedsunternehmen des DEPV und der BGH ist die Teilnahme an der Veranstaltung kostenlos.

Direkt zur Anmeldung oder zum detaillierten Programm unter www.depi.de/termine.