Saisonüblich ist der Pelletpreis im Oktober bundesweit gestiegen. Im Durchschnitt liegt er für eine Tonne (t) bei 248,08 Euro (Abnahme 6 t). Die Erhebung des Deutschen Pelletinstituts (DEPI) verzeichnet damit ein Plus von 4,8 Prozent zum September und von 9,1 Prozent zum Vorjahr. Ein Kilo Pellets kostet 24,81 Cent, die Kilowattstunde (kWh) Wärme 4,96 Cent. Der Preisvorteil zu Heizöl und Erdgas beträgt 45 bzw. 24 Prozent, wobei hier die enorm gestiegenen Großhandelspreise noch nicht vollständig abgebildet sind.

„Stabil und sicher, das trifft seit Jahren auf den Preisverlauf von Holzpellets zu“, erklärt Martin Ben­tele, Geschäftsführer beim Deutschen Pelletinstitut. Der aktuell festzustellende Anstieg sei zu Be­ginn der kalten Jahreszeit normal. „Wieder einmal zeigt sich, dass der heimische Markt für Sä­genebenprodukte nicht vom globalen Handel mit fossilen Brennstoffen beeinflusst wird - außer mittelbar durch z.B. den Dieselpreis.“

Besitzer von Pelletheizungen und Pelletkaminöfen müssen die derzeitigen Schlagzeilen also nicht fürchten. Wichtig ist aber, beim Brennstoffkauf auf zertifizierte ENplus-Pellets zurückzugreifen. Be­sonders geschulte Händler sind auf der Seite www.enplus-pellets.de zu finden.

Regionalpreise

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im Oktober 2021 regional folgende Unterschiede (Abnah­memenge 6 t): In Mitteldeutschland kosten Pellets 243,55 Euro/t und sind wie schon im Vormonat am günstigsten. In Nord-/Ostdeutschland beträgt der durchschnittliche Tonnenpreis 248,96 Euro, in Süddeutschland 249,02 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im Oktober 2021 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 236,86 Euro/t, Mitte: 226,16 Euro/t, Nord/Ost: 233,60 Euro/t (alle inkl. MwSt.).

DEPI-Pelletpreis

Der DEPI-Pelletpreis wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht, bis Oktober 2020 vom Deut­schen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutsch­land für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 der jeweiligen Abnahmemenge (Liefe­rung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.) - deutschlandweit und in drei Regio­nen. Beim DEPV ist ein DEPV-Pelletpreis für Lieferverträge (netto) abrufbar.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Oktober 2021 6 t bundesweit: 248,08 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Oktober 2021 26 t bundesweit: 232,77 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland