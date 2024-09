Die kommunale Wärmeplanung ist ein von der Bundesregierung verpflichtend vorgegebener Eckpfeiler zur Energiewende am Heizungsmarkt. Wie sehen erneuerbare und gleichermaßen praktikable wie bewährte Lösungen aus? Die Online-Veranstaltungsreihe „Moderne Holzwärme“ beleuchtet Potenziale von Pellets und Co. im Wärmeplanungsgesetz und zeigt Handlungsmöglichkeiten auf. Sie wird vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) und der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) organisiert. Start ist am 20. September mit einem Angebot für kommunale Vertreter.

Bei der Veranstaltungsreihe werden den Zielgruppen Kommunen, Stadtwerken und Wohnungsbau ausführliche Informationen zu Fördermöglichkeiten, nachhaltiger Nutzung moderner Holzwärme sowie der positiven klimarelevanten Auswirkung von Waldbewirtschaftung für das Klima präsentiert. Abgerundet wird das Programm durch Praxisdarstellungen regionaler Anwender.

Drei kostenlose Online-Veranstaltungen bieten den Teilnehmern Einblicke in erfolgreiche Praxisbeispiele. Jede Veranstaltung richtet sich dabei speziell an eine der drei genannten Zielgruppen. Im Anschluss an die Vorträge gibt es die Möglichkeit, individuelle Anliegen mit Experten zu besprechen und sich mit diesen und anderen Akteuren der kommunalen Wärmeplanung auszutauschen.

Erste Veranstaltung: „Moderne Holzwärme. Von der Planung zur Umsetzung – Potenziale für Kommunen“ für Entscheidungsträger von Kommunen, Freitag, 20. September 2024, 9.30-12.00 Uhr (via Zoom) Die Auftaktveranstaltung hat die aktuelle Förderung und den Zusammenhang von moderner Holzwärme und Waldumbau zum Schwerpunkt. Dafür konnten Experten als Referenten gewonnen werden wie Jens Dörschel vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) und Waldökologe Prof. Roland Irslinger.