Wärme mit Holzpellets zu erzeugen, ist eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Gas- oder Ölheizungen. Denn die Presslinge aus Holz bestehen vollständig aus einem nachwachsenden Rohstoff mit guter CO2-Bilanz und geringem Feinstaubausstoß bei der Verbrennung. Das macht Pelletheizungen zu einer wichtigen Alternative beim Ausbau nachhaltiger Heizsysteme.

Pellets sind nahezu CO2-neutral. Denn bei ihrer Verbrennung wird nur das Kohlendioxid freigesetzt, das der Baum im Laufe seines Wachstums aus der Atmosphäre aufgenommen hat. Damit schließt das Heizen mit Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung den CO2-Kreislauf. Im Vergleich zum fossilen Brennstoff Heizöl spart eine moderne Pelletheizung mehr als 90 Prozent Kohlendioxid ein.

Holzpellets heizen aber nicht nur klimafreundlich, sondern auch sauber. Vor allem im Vergleich zu anderen Holzfeuerungen entsteht nur sehr wenig Feinstaub, der Ausstoß liegt weit unter den gesetzlich vorgegebenen strengen Staubgrenzwerten. Der Grund für die niedrigen Emissionen: Pelletheizungen und Pelletkaminöfen haben mit einem schlichten Holzofen nur wenig gemeinsam. Das liegt unter anderem daran, dass Holzpellets genormt sind. Dadurch kann der Verbrennungsvorgang vollautomatisch ablaufen, was eine sehr effiziente Wärmegewinnung garantiert. Auch deswegen verursachen Pelletfeuerungen nur 0,3 Prozent der Staubemissionen in Deutschland. Zum Vergleich: die Feinstaubbelastung durch den Straßenverkehr liegt bei rund 13,8 Prozent der Gesamtemissionen (PM10).

Das Holz für die Pellets stammt in Deutschland aus nachhaltiger Waldwirtschaft und wird überwiegend regional verarbeitet. Dabei werden Holzpellets aus Sägespänen und Resten gewonnen, die als Nebenprodukt in Sägewerken entstehen. Die Produktion von Holzpellets steht also nicht in Konkurrenz zum Bau von Häusern oder Möbeln. Ganz im Gegenteil: da der Brennstoff aus Resten gepresst wird, können alle Bestandteile eines Baumes optimal genutzt werden.

