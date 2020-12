Saisonüblich sind Pellets im Dezember leicht im Preis gestie­gen, liegen aber weiter unter Vorjahresniveau. Wie das Deutsche Pelletinstitut GmbH (DEPI) berichtet, kostet eine Tonne (t) im Durchschnitt 233,23 Euro (Abnahme 61). Das sind 1,5 Prozent mehr als im November, aber 9,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Kilopreis be­trägt entsprechend 23,32 Cent, die Kilowattstunde (kWh) Wärme aus Pellets kostet 4,66 Cent. Zu Heizöl besteht wieder ein Preisvorteil von 12,8 Prozent, zu Erdgas beträgt er rd. 24 Prozent. Als systemrelevante Dienstleistung ist die Auslieferung von Pellets nicht vom „Lockdown“ betroffen.

„Die Versorgung mit Pellets in Deutschland ist auch im Winter 2020/2021 sehr gut. Alle Kunden, die jetzt Pellets bestellen, werden unter Einhaltung der Hygienevorschriften beliefert. Selbst der Bezug von weniger als einer Palette Sackware wird von einigen Pellethändlern angeboten“, erklärt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. Er bittet aber um Verständnis, wenn die Abwicklung etwas länger dauert als gewohnt. Schließlich sind auch die Mitarbeiter in Brennstoffherstellung und -lo­gistik von Homeoffice und Schulschließungen betroffen. Auf den Pelletpreis hat die Pandemielage keine Auswirkungen. „Wie erwartet gibt es im Winter einen leichten Anstieg. Von starken Preis­schwankungen anderer Brennstoffe zeigen sich die Presslinge aber unbeeindruckt“, so Bentele.

So liegt der Jahresdurchschnittspreis 2020 mit 237,28 Euro/t 5,5 Prozent unter dem des Vorjahres (251,22 Euro/t).

Qualität ist beim Pelletkauf das A und O. Zertifizierte Händler, die das ENp/us-Zeichen nutzen dür­fen und deren Mitarbeiter vom DEPI geschult wurden, listet die Seite www.enplus-pellets.de.

Regionalpreise

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im Dezember 2020 regional folgende Unterschiede (Ab­nahmemenge 6 t): In Süddeutschland sind Pellets mit 229,58 Euro/t erneut am günstigsten. In der Mitte der Republik kosten die Presslinge 233,51 Euro/t, in der Region Nord/Ost 237,72 Euro/t. Größere Mengen (26 t) werden im Dezember 2020 zu folgenden Konditionen gehandelt:

Süd: 215,54 Euro/t, Mitte: 216,64 Euro/t, Nord/Ost: 219,72 Euro/t (alle inkl. MwSt.).

DEPI-Pelletpreis

Der DEPI-Pelletpreis wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht, bis Oktober 2020 vom Deut­schen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutsch­land für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 der jeweiligen Abnahmemenge (Liefe­rung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.) - deutschlandweit und in drei Regio­nen. Beim DEPV ist ein DEPV-Pelletpreis für Lieferverträge (netto) abrufbar.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Dezember 2020 6 t bundesweit: 233,23 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Dezember 2020 26 t bundesweit: 217,98 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland