Pressemeldung

Holzpellets sind ein Brennstoff, der Klimaschutz und Komfort vereint. Ob zentrales Heizsystem oder freistehender Pelletkaminofen – die emissionsarme Verbrennung in modernen Heizsystemen hilft dabei, den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu reduzieren. © Deutsches Pelletinstitut

Wer heute mit Holz heizen möchte, muss weder Bäume fällen noch Holz hacken. Die Zeiten von viel Schmutz, Asche und Rauch sind auch längst vorbei. Denn moderne Pelletfeuerungen zeichnen sich durch hohen Komfort und sehr wenig Feinstaub aus. Sie werden automatisch befüllt und sind speziell auf die Holzpresslinge abgestimmt. „Pellets, die hauptsächlich aus trockenen Sägespänen hergestellt werden, bieten hervorragende Bedingungen für einen emissionsarmen Abbrand“, weiß Martin Bentele vom Deutschen Pelletinstitut.

Die Diskussion, aus Gründen der Luftreinhaltung auf das Heizen mit Holz zu verzichten, ist deswegen kontraproduktiv. „Denn Pelletheizungen und Pelletkaminöfen machen heute lediglich 0,3 Prozent an der bundesweiten Feinstaubbelastung aus,“ erklärt Beate Schmidt-Menig, Vorsitzende des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbands e.V. (DEPV). „Die Feinstaubmenge aus Holzfeuerungen ist in den letzten zehn Jahren rückläufig und der Trend wird sich weiter fortsetzen.“ Dazu trägt die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) ebenso bei wie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Der sogenannte BEGInnovationsbonus fordert eine Emission von unter 0,0025 g/m³ , wofür alle Hersteller von Pelletkesseln im DEPV bereits entsprechende Modelle anbieten. Das zeigt den großen, kontinuierlichen Entwicklungsfortschritt und den Anspruch der Kesselhersteller, zur Luftreinhaltung beizutragen. Bei der Energiewende spielt Holz eine entscheidende Rolle. Denn bereits heute tragen Pellet- und Holzfeuerungen erheblich dazu bei, die CO₂-Emissionen in Deutschland zu senken. „Ohne moderne Holzenergie ist die von der Bundesregierung bis zum Jahr 2030 geplante Reduzierung der Treibhausgase aus Gebäuden keinesfalls möglich“, bekräftigt Schmidt-Menig.

