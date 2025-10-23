Bilder: co2online

Der aktuelle Heizspiegel von co2online bestätigt, dass Pellets bei jeder Wohnfläche bis 500 m² die günstigste Wärmelösung sind. Für größere Flächen fehlen Daten, weshalb Pellets dort nicht aufgeführt sind. Am Beispiel einer 70-Quadratmeter-Wohnung im Mehrfamilienhaus konnten im Vergleich zur Fernwärme bis zu 610 Euro bzw. 50 Prozent pro Jahr eingespart werden – gegenüber Erdgas und Heizöl jeweils 415 Euro bzw. 40 Prozent. Die Erhebung bezieht sich auf tatsächlich entstandene Kosten im Jahr 2024, beispielsweise aus der Heizkostenabrechnungen. Für 2025 prognostiziert co2online die niedrigsten Heizkosten mit einer Wärmepumpe, knapp gefolgt von Pellets.

Weitere Informationen

Auch unser neues Poster „Clever heizen mit Holzpellets" verdeutlicht die Wirtschatlichkeit von Holzpellets auf einen Blick.