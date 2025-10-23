23.10.2025  Pressemeldung Alle News von DEPI

DEPI: Heizspiegel belegt - Pellets immer die günstigste Lösung

Bilder: co2online

Der aktuelle Heizspiegel von co2online bestätigt, dass Pellets bei jeder Wohnfläche bis 500 m² die günstigste Wärmelösung sind. Für größere Flächen fehlen Daten, weshalb Pellets dort nicht aufgeführt sind. Am Beispiel einer 70-Quadratmeter-Wohnung im Mehrfamilienhaus konnten im Vergleich zur Fernwärme bis zu 610 Euro bzw. 50 Prozent pro Jahr eingespart werden – gegenüber Erdgas und Heizöl jeweils 415 Euro bzw. 40 Prozent. Die Erhebung bezieht sich auf tatsächlich entstandene Kosten im Jahr 2024, beispielsweise aus der Heizkostenabrechnungen. Für 2025 prognostiziert co2online die niedrigsten Heizkosten mit einer Wärmepumpe, knapp gefolgt von Pellets.
Weitere Informationen

Auch unser neues Poster „Clever heizen mit Holzpellets" verdeutlicht die Wirtschatlichkeit von Holzpellets auf einen Blick. 

Deutsches Pelletinstituts GmbH
Deutsches Pelletinstituts GmbH
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin
Deutschland
Telefon:  030 - 6881599 - 55
www.depi.de
Anzeigen
CLAGE GMBH
NORMBAU GmbH
autarc GmbH
GWK Kuhlmann GmbH
DAB Pumps GmbH

DESTATIS:

16.10.2025

6,3 % der Bevölkerung konnten 2024 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Großhandelspreise im September 2025: +1,2 % gegenüber September 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im September 2025: +10,4 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung