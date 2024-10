Holzhackschnitzel bleiben aktuell der günstigste Energieträger aus Holz. Die Preise der verschiedenen Qualitätsklassen A1, A2 und B haben sich im dritten Quartal jedoch uneinheitlich entwickelt. Bei der Qualitätsklasse A1 bleibt das Preisniveau stabil, Hackschnitzel der Qualitätsklasse B kosten rund 14 Prozent weniger. Lediglich der Preis der Qualitätsklasse A2 ist gestiegen. Für die Abnahmemenge von 80 Schüttraumme­tern (SRM) zahlen Käufer derzeit im Durchschnitt rund 33,23 Euro/SRM netto oder 3,69 ct/kWh. Das ist im Vergleich zum vorigen Quartal ein Preisanstieg um rund 37 Prozent.

Das Heizen mit Hackschnitzeln der Qualitätsklasse A2 bleibt trotz Preisanstieg preiswerter als mit fossilen Brennstoffen oder anderen Energieträgern aus Holz. Der Preisvorteil beträgt etwa 60 Pro­zent gegenüber Erdgas und rund 52 Prozent im Vergleich zu Öl. „Holzhackschnitzel bleiben im Rahmen der Energiewende eine günstige, heimische und klimaschonende Option. Dies gilt beson­ders, so DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele, im kommunalen Bereich.

Zum Preisanstieg der Qualitätsklasse A2 führten unerwartete Nachfrageprobleme beim Ausgangs­rohstoff. Er war nicht wie erwartet verfügbar, was zu einem Anstieg des Preises führt. Hohe Nie­derschläge in der ersten Jahreshälfte habe zu einer verbesserten Vitalität und Widerstandsfähig­keit der Fichten und zu deutlich weniger Schadholz als günstiger Ausgangsstoff beigetragen. Zu­dem hat das überdurchschnittlich warme und feuchte Wetter den Borkenkäfer gebremst.

DEPI-Hackschnitzelpreis

Der Hackschnitzelpreis wird vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) quartalsweise erhoben. Der Er­hebungszeitraum endet am 15. des dritten Monats des laufenden Quartals. Er bezeichnet den Durchschnittspreis (netto) in Deutschland für einen Schüttraummeter der jeweiligen Qualitäts­klasse. Qualitätsklasse A1 ist angelehnt an die Qualitätsklasse EN plus A1 (Wassergehalt < 15 m- %, Aschegehalt < 1,5 m-%, Feinanteil < 5 m-%). Qualitätsklasse A2 ist angelehnt an die Qualitäts­klasse ENplus A2 (Wassergehalt 20-35 m-%, Aschegehalt < 2,5 m-%, Feinanteil < 8 m-%). Quali­tätsklasse B entspricht der Qualitätsklasse EN plus B (Wassergehalt > 35 m-%, Aschegehalt < 5 m- %, Feinanteil < 10 m-%).

Bundesweite Hackschnitzelpreise im Überblick

Hackschnitzelpreis A2, 3. Quartal 2024:

33,23 €/SRM

3,69 ct/kWh

184,71 €/t atro

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in €/SRM

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in Cent/kWh

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)