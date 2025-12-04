© Seehotel Wiesler
04.12.2025  Pressemeldung Alle News von DEPI

DEPI: Fast energieautark

Ein Wellnesshotel zeigt, wie es geht

Ein großer Wellnessbereich von über 1.000 m² mit Saunalandschaft und mehreren Pools, dazu 40 Zimmer: Im Seehotel Wiesler wird einiges an Energie benötigt, denn der gesamte Erholungsbereich ist ganzjährig beheizt. 

In dem familiengeführten Wellnesshotel am Titisee sorgen zwei Hackschnitzelkessel mit je 200 kW für die Deckung des Wärmebedarfs. Besonders praktisch: Die Kessel sind flexibel nutzbar, denn sie können genauso gut mit Pellets betrieben werden. Nicht genutzte Wärme wird ins hauseigene Wärmenetz eingespeist. Seit 2024 sind zusätzlich zwei Blockheizkraftwerke installiert, die mit Biomasse betrieben werden. Gemeinsam mit der bestehenden Photovoltaik-Anlage und einem Stromspeicher möchten die Betreiber somit 80 Prozent des benötigten Stroms selbst generieren.

Daten und Fakten:

Standort:
79822 Titisee-Neustadt, Baden-Württemberg 

Betreiber:
Seehotel Wiesler

Kesseltechnik:
HARGASSNER GesmbH
zwei Eco-HK mit je 200 kW und zwei KWK 
mit je 60 kW thermisch und je 20 kW elektrisch

Inbetriebnahme:
2023

Pelletverbrauch im Jahr:
90 Tonnen

Beheizte Fläche:
ca. 5.200 m²

Deutsches Pelletinstituts GmbH
Deutsches Pelletinstituts GmbH
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin
Deutschland
Telefon:  030 - 6881599 - 55
www.depi.de
