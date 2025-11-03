PM 2,5 © Deutsches Pelletinstitut
03.11.2025  Pressemeldung Alle News von DEPI

DEPI: Entwicklung der Feinstaubemissionen (PM2,5) und (PM10)

Deutsches Pelletinstituts GmbH
Deutsches Pelletinstituts GmbH
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin
Deutschland
Telefon:  030 - 6881599 - 55
www.depi.de
Anzeigen
SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV)
GIACOMINI GmbH
Viega GmbH & Co. KG
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

DESTATIS:

30.10.2025

Erwerbstätigkeit im September 2025 saisonbereinigt leicht gesunken
mehr

Inflationsrate im Oktober 2025 voraussichtlich +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung