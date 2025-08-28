DEPI: ENplus-Pellethändler
Die Versorgung mit ENplus-Pellets ist in Deutschland durch 164 Händler gut gesichtert.
Deutsches Pelletinstituts GmbH
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 - 6881599 - 55
22.08.2025
Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2025
mehr
Quelle: destatis.de
22.08.2025
Staatsdefizit sinkt im 1. Halbjahr 2025 auf 28,9 Milliarden Euro
mehr
Quelle: destatis.de
15.08.2025
Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert
mehr
Quelle: destatis.de