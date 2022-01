Pressemeldung

Holz ist ein wertvoller Rohstoff, der in den nachhaltig bewirtschafteten Wäldern reichlich vorhanden ist. Die Pelletproduktion ist aus Qualitätsgründen auf reine Holzspäne und Hackschnitzel angewiesen, wie sie in Deutschland in Sägewerken anfallen. Diese Reste aus der Holzproduktion werden heute immer öfter zu einem klimafreundlichen Energieträger veredelt. Bis zu 7 Millionen Tonnen Sägespäne stehen jährlich im Durchschnitt zu Verfügung, von denen aktuell nur 3 Millionen Tonnen zur Pelletproduktion genutzt werden. Auf dieser Rohstoffbasis kann sich Deutschland auch in Zukunft selbst mit Pellets versorgen.

