Pressemeldung

Saisonüblich ist der Preis für Holzpellets im Mai deutschlandweit noch einmal gesunken. Eine Tonne (t) kostet aktuell durchschnittlich 217,04 Euro (Abnahme 6 t), wie das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) berichtet. Das sind 4,3 Prozent weniger als im April und 5,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Kilopreis liegt bei 21,70 Cent, die Kilowatt­stunde (kWh) Wärme aus Pellets gibt es für 4,34 Cent. Der Preisvorteil zu Heizöl und Erdgas beträgt rd. 32 Prozent.

Anders als der exportgetrieben stark angestiegene Preis für Bau- und Schnittholz präsentiert sich der Pelletpreis stabil und verlässlich. „Das liegt an der breiten Verfügbarkeit heimischer Resthöl­zer. Deren Angebot ist besonders im Frühjahr hoch, was erfahrene Pelletheizer zum Auffüllen des Lagers nutzen“, erklärt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. „Jetzt sind die Kosten für die Press­linge niedrig und die Lager leer - ideal also, um bereits für die kommende Heizsaison vorzusor­gen“, empfiehlt der Branchenfachmann.

Viele Händler bieten im Frühling Aktionspreise an. Als Schnäppchenkauf eignen sich Pellets je­doch nicht, da vorrangig auf hochwertige Qualität zu achten ist. ENplus-zertifizierte Pellets bieten besonders geschulte Händler an, die auf der Webseite www.enplus-pellets.de gelistet sind.

Regionalpreise

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im Mai 2021 regional folgende Unterschiede (Abnahme­menge 6 t): In Süddeutschland sind Pellets mit 213,68 Euro/t erneut am günstigsten, gefolgt von der Region Mitte mit 218,44 Euro/t. In Nord-/Ostdeutschland liegt der Tonnenpreis für die Press­linge im Mai bei 228,03 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im Mai 2021 zu folgenden Konditionen gehandelt:

Süd: 202,82 Euro/t, Mitte: 204,55 Euro/t, Nord/Ost: 216,21 Euro/t (alle inkl. MwSt.).

DEPI-Pelletpreis

Der DEPI-Pelletpreis wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht, bis Oktober 2020 vom Deut­schen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutsch­land für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 der jeweiligen Abnahmemenge (Liefe­rung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.) - deutschlandweit und in drei Regio­nen. Beim DEPV ist ein DEPV-Pelletpreis für Lieferverträge (netto) abrufbar.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Mai 2021 6 t bundesweit: 217,04 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Mai 2021 26 t bundesweit: 205,50 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland