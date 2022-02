Pressemeldung

Danfoss führt wieder seine kostenlosen Live-Online-Schulungen zum hydraulischen Abgleich durch. Vom 01. bis 17. März können Teilnehmer den Kleinen und Großen Schein zum hydraulischen Abgleich erwerben und dabei Fortbildungspunkte für die Qualifikation zum dena Energieeffizienzexperten sammeln. Die Anmeldung zu den Live-Online-Kursen ist auch kurzfristig möglich.

Vom 01. bis 17. März 2022 finden wieder die kostenlosen Danfoss Live-Online-Schulungen zum hydraulischen Abgleich statt. Die Schulungen wurden von der Deutschen Energie-Agentur (dena) als Fortbildungsmaßnahme zertifiziert und können für die Verlängerung des Listenplatzes auf der dena Energieeffizienz-Expertenliste angerechnet werden. Kursteilnehmer können den Kleinen und Großen Schein zum hydraulischen Abgleich erwerben (vier bzw. neun Schulungen) und dabei Verlängerungspunkte im Umfang von bis zu 44 Unterrichtseinheiten (UE) sammeln. Die Anmeldung ist auch kurzfristig möglich.

Die erworbenen Punkte gelten für die Qualifikation zum dena Energieeffizienzexperten in den Bereichen Wohngebäude und Nichtwohngebäude sowie Energieaudit nach DIN 16247. Abhängig von Vorwissen und Interessenlage können alle Kurse in Serie oder auch einzeln besucht werden. Versäumte Live-Online-Schulungen lassen sich mit verringerter Fortbildungspunktzahl über die Kurse der Danfoss-Lernplattform nachholen, über die auch das komplette Schulungsprogramm terminunabhängig absolviert werden kann; maximale Punktzahl sind dann 27 UE.

Kursthemen des Kleinen Scheins zum hydraulischen Abgleich (max. 24 UE bzw. max. 12 UE via Lernplattform) sind die Grundlagen und unterschiedlichen Varianten des hydraulischen Abgleichs, die Funktion der Armaturen und die Ermittlung ihrer Einstellwerte sowie die Berechnung des Abgleichs bei Heizkörper- und Fußbodenheizungsanlagen. Durch den Besuch von fünf weiterführenden Kursen (max. 20 UE bzw. max.15 UE via Lernplattform) wird der Große Schein zum hydraulischen Abgleich erworben. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Kurse zu Fußbodenheizungen und Einrohranlagen sowie dem dynamischen Abgleich im Bestand. Außerdem werden der automatische hydraulische Abgleich sowie die Grundlagen der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) vorgestellt.

Weitere Informationen zur Anmeldung für die Live-Online-Schulungen sowie zum weiteren Danfoss Kursangebot – wie den ebenfalls dena-zertifizierten Kursen für den Grünen Schein zur BEG-Förderung – finden Sie hier.

Qualifikation als Energieeffizienz-Experte

Die Aufnahme in die dena Energieeffizienz-Expertenliste berechtigt Heiztechniker dazu, BAFA-förderfähige Beratungen durchzuführen sowie Planung und Bau KfW-geförderter Effizienzgebäude zu begleiten. Für den Ersteintrag in die Liste sind je nach Bereich und Vorqualifikation Fortbildungen im Umfang von bis zu 200 UE à 45 Minuten erforderlich. Nach sechs Jahren müssen für die Verlängerung der Listung weitere UE nachgewiesen werden. Die hierzu erforderlichen Fortbildungen zu absolvieren war in der Vergangenheit jedoch oftmals aufwändig und teuer. Durch die dena-Zertifizierung der Danfoss Online-Seminare zum hydraulischen Abgleich stehen Interessenten jetzt kostenlose und einfach wahrzunehmende Fortbildungsoptionen zur Verfügung.