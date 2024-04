Am 25. April 2024 haben Planer, Handwerker und Fachleute aus dem Bereich der Gebäudetechnik die Möglichkeit, ihr Wissen über kosteneffiziente Brandschutzlösungen zu erweitern und von führenden Experten der Branche zu lernen. Die Saint-Gobain Häuser PAM BUILDING, Isover und Kaimann bündeln ihre Kompetenzen in diesem exklusiven Online-Seminar, in dem sie über Normen, Richtlinien und die praktische Umsetzung von brandschutztechnischen und energieeffizienten Systemen informieren.

Die Veranstaltung, die von 14:00 bis 16:00 Uhr stattfindet, bietet praxisrelevante Einblicke in die Herausforderungen und Lösungen rund um Brandschutz in der Gebäudeentwässerung sowie den Einsatz von Kältedämmstoffen unter Berücksichtigung aktueller baurechtlicher Anforderungen an den Brandschutz.

Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, 6 dena-Fortbildungspunkte zu erwerben.

"Die Herausforderung, Brandschutz-Theorie und Praxis unter einen Hut zu bringen, ist ein zentrales Anliegen für uns bei PAM BUILDING", sagt Markus Purschke, Leiter der PAMCADEMY. "Gemeinsam mit Isover und Kaimann bieten wir praxisnahe Lösungen und aktuelle Informationen zu einem Thema, das für die Sicherheit und Effizienz von gebäudetechnischen Anlagen von entscheidender Bedeutung ist."

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich anzumelden und weitere Informationen zu erhalten:

Nutzen Sie diese Gelegenheit, für einen geringen Unkostenbeitrag für Seminarunterlagen und dena-Teilnahmebestätigung, um Ihr Fachwissen zu erweitern und sich mit Branchenexperten auszutauschen. Wir freuen uns darauf, Sie beim Online-Seminar begrüßen zu dürfen!