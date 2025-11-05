Kaum ein anderes Material ist in seiner Gestaltung so flexibel wie Glas. Ob strahlender Mittelpunkt oder zurückhaltende Kabine – sie können entscheiden, welche Akzente die Dusche setzen soll. Echtglasscheiben gibt es auch getönt, bedruckt, gelasert, strukturiert oder sogar verspiegelt.

Sondergläser, so werden Gläser mit besonderen Eigenschaften bezeichnet, bieten verschiedene Möglichkeiten der Personalisierung. Der Einbau verschiedener Glasvarianten – ob verspiegelt, strukturiert, satiniert oder gefärbt, eröffnet neue Gestaltungsoptionen im Badezimmer. Das Aussehen der Duschkabine verändert sofort ihre räumliche Wirkung. Dies ist für Standardmaße sowie Sonderanfertigungen, außer Rundduschen möglich. Für alle Glasvarianten verwendet PUK Duschkabinen „intelligentes“ Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit SmartClean-Beschichtung. Diese schmutz- und wasserabweisende Beschichtung erleichtert die Reinigung der Duschkabine enorm. Die richtige Nutzung des Glases verlängert auch dessen Lebensdauer und Unversehrtheit. Unsachgemäße Handhabung, wie Scheuern, Kratzen und Schneiden auf Glas sollte vermieden werden.

Der Vorteil von ESG-Echtglasduschen ist, dass es wesentlich robuster und sicherer ist. Sie haben dadurch allerdings auch ein höheres Gewicht als eine Dusche aus künstlichem Material wie z. B. Acryl hat. Daher werden bei der Herstellung Scharniere und Profile stabiler gefertigt, was die Lebens- und Nutzungsdauer der Dusche verlängert. Das Sicherheitsglas von PUK Duschkabinen ist geprüft und zertifiziert. Im Bruchfall zerfällt es in kleine, lose zusammenhängende Bruchstücke und weist dadurch eine geringere Verletzungsgefahr auf. Die Anforderungen des ESG sind in der DIN-Norm EN 12150-1 festgelegt.

Glasarten im Überblick

Das Standardglas für die Duschkabinen, hat immer einen leichten Grünstich (Klarglas), was in der Regel nicht auffällt. Für ein reinweißes Klarglas steht das Diamantglas zur Verfügung. Sie können unsere Produkte aber auch mit den getönten Sondergläsern in Braun und Graphit bestellen.

Auch andere Glasarten sind möglich. Satiniertes Glas, der oft nachgefragte Intimstreifen und Strukturgläser. Master-Soft® ist ein modernes Ornamentglas mit einem zarten 3D-Effekt. Sie bietet eine angenehme Privatsphäre in Kombination mit einer Harmonie aus zarten, diffusen Lichteffekten. Es überzeugte auch die Jury des Red Dot Design Awards und wurde mit diesem ausgezeichnet.

Ein weiterer Hingucker ist das geriffelte Sonderglas Visiosun, das mit seinem exklusiven und schlichten Design überzeugt. Spiegelglas bieten ebenfalls einen gewissen Sichtschutz, da man von innen zwar hinausschauen, aber von außen nicht hineinschauen kann.

Keramischer Digitaldruck und Lasergravur: ihr persönliches Motiv auf Glas

Wer es noch außergewöhnlicher haben will, kann seine PUK Duschkabine mit strahlenden Motiven kombinieren. Durch den keramischen Digitaldruck, der sich auf der Außenseite des Glases befindet, leuchten die Motive noch klarer und intensiver. Die Farbe wird in das Glas eingebrannt und ist so sicher gegen Flecken, Abrieb, Kratzer oder Verblassen geschützt. Wählen Sie aus den exklusiven PUK Motiven der Datenbank oder lassen Sie Ihr individuelles Foto auf Ihre Dusche drucken.

Auch die innovative Lasergravurtechnologie ermöglicht es einzigartige Muster, dekorative Schriftarten und sogar Fotos auf das Glas aufzubringen. Im Gegensatz zu anderen Methoden bleiben die Muster dabei dauerhaft unvergänglich und verblassen nicht. Beide Gestaltungsoptionen sind auch mit Braun- und Graphitglas möglich.

Wenn sie etwas Besonderes suchen - PUK bietet für jeden Geschmack und jede Duschkabine die passende Lösung! Hierbei gelten höchste Qualitätsmaßstäbe für Sicherheit & Stabilität.