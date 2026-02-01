Der „kleine“ Heizungsregler regelt einen witterungsgeführten Heizkreis und dessen Nachheizanforderung. Brauchwasser-Zusatzfunktionen wie Zirkulation und thermische Desinfektion sowie die Einbindung weiterer Heizkreise (bis zu 7 insgesamt) sind mit Erweiterungsmodulen möglich.



Neu im HC mini: Kühlen mit dem Heizkreis



Der neue erweiterte Heizkreis kann auch zum Kühlen genutzt werden. Mithilfe eines Feuchtesensors ist eine Taupunktberechnung zur Kondensationsvermeidung möglich.



Des Weiteren können an den DeltaTherm® HC mini nun bis zu 5 Erweiterungsmodule angeschlossen werden. Damit sind neben weiteren Heizkreisen auch viele vorprogrammierte Wahlfunktionen implementierbar.



Viele weitere Features auch mit VBus.net



Zahlreiche weitere Funktionen wie die Estrich-Trocknung, die Anforderung einer Wärmepumpe oder die modulierende Heizungsregelung mit 0-10-V-Kesselansteuerung bieten vielfältige Möglichkeiten. Ein Fernzugriff ist mit einem Raumbediengerät oder, in Verbindung mit einem Kommunikationsmodul KM2 oder Datalogger DL2 Plus, mit der App VBusTouch HC möglich. Mit dem KM2 oder DL2 Plus kann der Regler auch mit dem Internet verbunden werden, um z. B. VBus.net, das Internetportal für den einfachen und sicheren Zugriff auf Ihre Anlagendaten, zu nutzen.

Jetzt neu in VBus.net – PRO-Mitglieder können den Settings Documentation Generator, der ihre SET-Datei in eine anschauliche PDF konvertiert und somit eine umfangreiche Auflistung der Einstellungen ermöglicht, nun auch für den neuen HC mini nutzen.



Ausführliche Informationen erhalten Sie auf www.resol.de

Lernen Sie uns und unsere Produkte kennen – auf der ifh INTHERM in Nürnberg!

14. – 17. April 2026, Halle 3A, Stand 218