Die DELTAMESS DWWF GmbH setzt ihren strategischen Wachstumskurs fort und investiert gezielt in die Zukunft der Wasser- und Energiemessung im SHK-Fachhandwerk.

Seit Juni 2025 verstärkt Torben Stoldt das Team als Vertriebsberater im Außendienst und übernimmt die zentrale Rolle als Schnittstelle zu den deutschlandweiten Werksvertretungen.

Mit dem weiteren Ausbau der Werksvertretungsstruktur wächst nicht nur die Marktpräsenz von DELTAMESS, sondern auch der Bedarf an technischer Schulung, gezielter Projektbegleitung und praxisnaher Vertriebsunterstützung vor Ort.

Torben Stoldt agiert dabei als Bindeglied zwischen Vertrieb, Werksvertretungen und Produktmanagement – lösungsorientiert, marktnah und mit klarer Hands-on-Mentalität.

Erfahrung aus der Praxis für die Praxis

Stoldt verfügt über langjährige Praxiserfahrung im SHK-Fachhandwerk. In seiner beruflichen Laufbahn war er unter anderem in der Betriebsorganisation und Leitung des Kundendienstes eines SHK-Betriebs tätig sowie im Außendienst für die SHK-Industrie im Bereich Installation.

Fokus auf DELTAMESS smart – die einfache Lösung für das Fachhandwerk

Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit steht die Vermarktung des DELTAMESS smart Portfolios: Innovative Messkonzepte, digitale Services und flexible Mietlösungen, die den Alltag im Fachhandwerk vereinfachen.

„Mit Torben Stoldt schaffen wir eine belastbare operative Schnittstelle zur aktiven Marktbearbeitung. Seine Fachkompetenz und Nähe zum Handwerk werden eine tragende Rolle auf unserem weiteren Erfolgsweg spielen,“ betont Dirk Nowakowski, Vertriebsleiter bei DELTAMESS.

Mit dieser personellen Verstärkung bekräftigt DELTAMESS seinen Anspruch, dem Fachhandwerk ein starker Partner für moderne, effiziente und zukunftssichere Messlösungen zu sein – für messbare Effizienz in der Wasser- und Energieerfassung.

Weitere Informationen:

🌐 DELTAMESS smart-Lösungen: www.deltamess.de/smart.html

📧 Kontakt: anfragen(at)deltamess.de