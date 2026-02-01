DELTAMESS wird im Jahr 2026 auf drei wichtigen Leitmessen der SHK-Branche vertreten sein. Dort werden aktuelle Lösungen rund um Wasser- und Wärmezähler sowie moderne Systeme zur digitalen Verbrauchserfassung präsentiert.

Den Auftakt bildet im März die SHK+E in Essen. Im April folgt die IFH/Intherm in Nürnberg. Den Abschluss des Messejahres macht im November die GET NORD in Hamburg.

Im Mittelpunkt der Messeauftritte stehen insbesondere die Anforderungen an eine HKVO-konforme Verbrauchserfassung sowie funkintegrierte Lösungen, die eine effiziente Auslesung und eine transparente Datenverfügbarkeit ermöglichen. Damit richtet sich DELTAMESS an Fachhandwerk, Wohnungswirtschaft und Partner im dreistufigen Vertriebsweg, die auf zukunftssichere Mess- und Kommunikationssysteme setzen.

Messetermine 2026 im Überblick:

SHK+E Essen | 17.–20. März 2026 | Messe Essen

| 17.–20. März 2026 | Messe Essen IFH/Intherm Nürnberg | 14.–17. April 2026 | Messezentrum Nürnberg

| 14.–17. April 2026 | Messezentrum Nürnberg GET NORD Hamburg | 19.–21. November 2026 | Messe Hamburg

Weitere Informationen zu Standnummern, Ansprechpartnern und Themenschwerpunkten werden rechtzeitig vor den Veranstaltungen bekanntgegeben.

Mit den Messeauftritten unterstreicht DELTAMESS den Anspruch, praxisgerechte Lösungen für die digitale und gesetzeskonforme Verbrauchserfassung bereitzustellen und den Dialog mit der Branche aktiv zu gestalten.