Für das Segment der Messtechnik steht die sicherheitstechnische und hygienische Unbedenklichkeit im Mittelpunkt. Durch den Einsatz von delphisXpert Wasser- und Wärmemengenzählern ist eine verbrauchsunabhängige Abrechnung sichergestellt. Durchdachte Installationskomponenten unterstützen den Anwender in seiner Arbeit.

Alle in den Wasserzählern verwendeten Kunststoffteile, die mit dem Trinkwasser in Berührung kommen sind hygienisch unbedenklich. Die verbauten Messingwerkstoffe erfüllen die in der Trinkwasserverordnung festgelegten Anforderungen. Im Zuge der neuen Energieeffizienzrichtlinie (EED) sollen bis 2027 alle Messgeräte schrittweise fernauslesbar sein. Mit dem delphisXpert Zähler-Sortiment ist eine Umrüstung zu fernauslesbaren Zählermodulen problemlos möglich.

Weitere Informationen sowie den Prospekt „faszinierende technik“ sind beim delphis-Händler und unter www.delphis.de/technik verfügbar.