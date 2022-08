Ab September startet für die Exklusivmarke im Bereich Haustechnik von Nordwest die Saison auf dem Eis. Ab dann sponsert delphis die DEL-Eishockey- Mannschaft der Iserlohn Roosters.

Zu sehen ist das prägnante delphis-Logo auf dem Rücken des Roosters-Trikots; und bei zwei Spielen frontal als Hauptsponsor mit dem Schriftzug „Faszinierende Bäder und Technik“. Geht es zu Auswärts-Spielen, rollt delphis zusätzlich auf dem Bus der DEL- Mannschaft über Deutschlands Straßen. „Wir wollen für unsere Exklusivmarke noch mehr Aufmerksamkeit erzielen. Die dynamische Entwicklung von delphis in den letzten zwei Jahren ist ein super Erfolg. Die neue Verbindung zur schnellsten Mannschaftssportart der Welt und unsere delphis Handwerker-Eventspieltage bei den Heimspielen der Roosters werden wir nutzen, um mit unserer Exklusivmarke delphis noch mehr Geschwindigkeit aufzunehmen“, freut sich Mario Tröck, Nordwest-Geschäftsbereichsleiter Haustechnik, über die neue Verbindung zweier Erfolgsträger.

56 Spiele sind in der regulären Saison geplant - inklusive guter Einschaltquoten - und bieten delphis die ganz große, wenn auch eiskalte, Bühne. Und auch Fachhandelspartner und deren Handwerkskunden profitieren direkt von dem Sponsoring. Insgesamt sind an sechs Spieltagen Eventreisen geplant, an denen die delphis­Handelspartner gemeinsam mit ihren ausgewählten Kunden teilnehmen können. Das Rahmenprogramm umfasst neben einem erfrischenden delphis-Workshop ein exklusives Spieltags­Rahmenprogramm und VIP-Tickets für ein Roosters-Spiel in der so genannten Eishölle am Seilersee.

„Wir können es jetzt schon kaum erwarten, die delphis-Fachhändler mit ihren Handwerkskunden bei uns zu begrüßen und die Begeisterung für unsere Exklusivmarke delphis im Rahmen des weiteren Sport-Sponsorings zu vermitteln. Vielen Dank auch an die Verantwortlichen der Iserlohn Roosters, wir freuen uns auf eine aktive Partnerschaft. Mit der delphis Markenpower auf dem Rücken geht es in dieser Saison hoffentlich endlich wieder in die Playoffs“, bekräftigt Mario Tröck abschließend.

Statement Frank Richter, Sponsoring & Marketing, Iserlohn Roosters:

„Einige Mitarbeiter von NORDWEST sind seit Jahren Besucher unserer Heimspiele und wissen, dass in Iserlohn schnell, aktionsgeladen und hart Eishockey gespielt wird. Wir freuen uns, nun dieses Spektakel den delphis-Partnern vorzustellen. Mit der permanenten delphis-Logopräsentation auf der Rückseite unseres Trikots schaffen wir die Nähe zu den Spielern und dem Spielgeschehen auf dem Eis. Die beiden Spieltage mit dem delphis­Trikotbrustsponsoring werden die Highlights der maßgeschneiderten Kampagne und die Marke emotional aufladen. Weiterhin steigern wir mit den Aktivierungsmaßnahmen zum Trikotsponsoring delphis‘ Markenbekanntheit und Sympathiewerte. Unsere gestiegenen Fernsehquoten und Social Media-Reichweiten spielen wir dabei für unseren neuen Business-Partner aus.“