Mit dem neuen Markenauftritt von delphis setzt NORDWEST einen bedeutenden Meilenstein. Die Fachhandelspartner von NORDWEST erhalten mit der Exklusivmarke delphis nicht nur ein breites Angebot im Bereich Sanitär. Ab April wird auch das technische Sortiment deutlich erweitert. In Kooperation mit einem neuen Lieferantenpartner haben NORDWEST Händler erstmalig Zugriff auf ein umfangreiches Sortiment aus dem Bereich Wärmepumpen und Klimatechnik. Zudem wurde die Marke einem Markenrelaunch unterzogen und präsentiert sich im neuen Design noch hochwertiger, selbstbewusster und inspirierender.

delphis besteht schon seit über 40 Jahren und hat sich zunehmend als Exklusivmarke für die individuelle Gestaltung von kleinen und großen Badezimmern sowie technischen Lösungen im Markt etabliert. Das Sortiment mit fast 8.000 Produkten erstreckt sich dabei über Keramik, Badmöbel, Badaccessoires bis hin zur Heizungs- und Installationstechnik - kurzum alles, was vor und auch hinter der Wand rund um die Badgestaltung und Wärmeerzeugung benötigt wird. Die Exklusivmarke bietet Qualität auf höchstem Niveau, gepaart mit Funktionalität und Langlebigkeit - für mehr Individualität und Freude im Bad. Über das NORDWEST-Zentrallager sind delphis Produkte binnen 24 Stunden deutschlandweit beziehbar.

Mit dem nun vollzogenen Markenrelaunch will NORDWEST die Marke delphis bei den Fachhandelspartnern als Komplettlösung für die SHK- Ausstattung im Haus etablieren. Mit Clivet als Hersteller für Klima- und Wärmepumpensysteme erweitert sich das Produktportfolio von delphis auch auf in diesem Segment. Mit einem ausgebauten Sortiment und dem neuen Markenauftritt erreicht delphis eine neue Dimension, um Kunden ganzheitliche Lösungen für ihr Zuhause anzubieten. „Der Relaunch von delphis unterstreicht unsere klare Ausrichtung auf die ganzheitlichen Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden. Wir haben ihre erweiterten Anforderungen identifiziert und in den Mittelpunkt unserer strategischen Überlegungen gerückt“, betont Thorsten Sega, Vorstand bei NORDWEST.

Im Zuge der Markenweiterentwicklung ist delphis auch seit 2023 Hauptsponsor der Augsburger Panther, um die Sichtbarkeit und Reichweite als Marketingunterstützung für die Fachgroßhändler durch das Sportsponsoring erfolgreich zu erhöhen. Die Kommunikation erfolgt nun konsequent mit noch mehr Kundenorientierung, was sich in neuen Segmentprospekten für Endkunden und einem vollständig überarbeiteten Webauftritt widerspiegelt. Mario Tröck, Geschäftsbereichsleiter Haustechnik bei NORDWEST, erklärt: „Unsere Vision ist es, delphis zukünftig ganzheitlich für das komplette Haustechnik-Sortiment zu positionieren und richten die Vermarktung von delphis stärker zielgruppenorientiert aus. Unsere Fachhandelspartner erhalten umfangreiche Marketingunterstützung, um weitere Marktpotenziale erfolgreich erschließen zu können.“