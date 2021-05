Pressemeldung

Der Ausbau der Exklusivmarke delphis wird weiter konsequent und mit viel Herzblut vorangetrieben. Seit dem 1. April gibt es neue delphis-Produkte, die keine Wünsche offenlassen und das bestehende Sortiment ergänzen. So sind bei der Produktlinie unic neue Waschtische, WCs und Badmöbel hinzugekommen. Die Keramik ist exklusiv, also nur bei den NORDWEST-Handelspartnern verfügbar. Neue Unterschränke für die unic-Keramik runden das Angebot ab. Und auch die Linie living punktet mit Waschtischen und WCs aus Keramik. Auch hier ist die Keramik exklusiv, also nur bei den NORDWEST-Handelspartnern verfügbar.

Informationen mit Mehrwert und inspirierende Gestaltungsmöglichkeiten vermittelt das neue, ergänzende Segmentprospekt „faszinierend im detail keramik“. Auf 12 Seiten finden sich Waschtische, WCs oder Urinale – rund oder eckig, mit oder ohne der Beschichtung delphisClean. Das Prospekt wurde komplett neu entwickelt, ebenso das dazu gehörige Bildmaterial.

Erhältlich ist es bei allen delphis-handelspartnern oder unter www.delphis.de/downloads