Pressemeldung

Der Ausbau der Exklusivmarke delphis wird weiter konsequent und mit viel Herzblut vorangetrieben. Seit dem 1. April gibt es neue delphis-Produkte, die keine Wünsche offenlassen und das bestehende Sortiment ergänzen. Die delphis-Produktlinien unic und living werden durch weitere Artikel, wie Eckventile und Duschrinnen, ergänzt. Die Duschrinnen in den Maßen 500 mm bis 1200mm gibt es exklusiv bei den Handelspartnern, die Einleger sind befliesbar oder in gebürstetem Edelstahl erhältlich. Der Name des ergänzenden Prospekts „faszinierend im detail – Ablaufrinnen“ ist Programm. Über das weitere Highlight des neuen delphis-Programms können sich die Kunden der Fachhandelspartner in dem kompakten Vierseiter informieren. Gezeigt werden Einbausituationen, der Leser erhält zudem eine detaillierte Übersicht über die Vorzüge der einzelnen Produktsets.

Erhältlich ist es bei allen delphis-handelspartnern oder unter www.delphis.de/downloads