Am 29. November 2024 und 31. Januar 2025 boten die erfolgreichen Eventreisen von delphisXpert by Clivet Home in Augsburg insgesamt über 200 Fachhandwerkern eine ganz besondere Plattform zur Information und Vernetzung. Mit freundlicher Unterstützung von Clivet kombinierte NORDWEST bei den beiden Treffen spannende Produktpräsentationen rund um Wärmepumpen und Klimatechnik mit einem Besuch des Heimspiels der Augsburger Panther im Curt-Frenzel-Stadion.

Jeweils mittags trafen die Gäste, Vertreter der delphis-Fachhandelspartner und von ihnen eingeladene Fachhandwerker, aus ganz Deutschland in der Eventlocation in Augsburg ein. Sie starteten mit der Vorstellung der Exklusivmarke delphis und des Unternehmens Clivet, sowie der neuen delphisXpert by Clivet Home-Produktwelt rund um Wärmepumpen und Klimatechnik in das Programm. Begleitet wurde die Präsentation durch erstklassige Akrobatikkunst auf der Bühne.

Intensive Fachdiskussionen und Networking

Anschließend ging es in rotierenden Kleingruppen an fünf verschiedene Infostationen. Dort hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich ausführlich über die Warengruppen Monoblock-, Split- und Brauchwasserwärmepumpen, Klimatechnik und das darüber hinaus umfangreiche delphis-Sortiment rund um Sanitär und Technik detailliert zu informieren. An den Ständen wurde intensiv diskutiert und Expertenwissen eingebracht – ein wertvoller Austausch für alle Beteiligten.

Zusätzlich zu diesem fachlichen Input gewährten Christian Frisch, Leiter Sponsoring Marketing, Maximilian Horber, Geschäftsführer der Augsburger Panther, sowie Dennis Endras, Torwarttrainer der Augsburger Panther und beim Deutschen Eishockey Bund, den Gästen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Vereins und beantworteten zahlreiche Fragen der interessierten Gäste.

Mitreißende Atmosphäre und mehr Austausch

Am Abend stand dann jeweils ein besonderes Highlight auf dem Programm: der Besuch des Heimspiels der Augsburger Panther gegen die Straubing Tigers im November und gegen die Grizzlys Wolfsburg im Januar. Im VIP-Bereich des Stadions und in einem komplett für sie reservierten Block genossen die Gäste bei bester Bewirtung spannende Spiele und die ausgelassene Stimmung im Curt-Frenzel-Stadion live. Dort konnten sie außerdem im lockeren Rahmen den partnerschaftlichen und fachlichen Austausch vertiefen.

Positive Resonanz und direkte Folgeaufträge

Die Veranstaltung fand großen Anklang bei den Teilnehmern. Das positive Feedback und das rege Interesse an den vorgestellten Produkten zeugen vom Erfolg der Marketingstrategie. Erste Bestellungen wurden bereits direkt im Anschluss an das Event aufgegeben. Auch der bekannte SHK-Influencer Patrick Stimpfle, der das Event im November begleitete, berichtete lobend auf seinen Social-Media-Kanälen darüber und verstärkte somit die Reichweite der Veranstaltung. „Diese vielen positiven Rückmeldungen zu dem neuen kurzweiligen Format bestätigen uns in unserer Strategie. Wir planen, ähnliche Veranstaltungen in der Zukunft zu etablieren,“ sagte Mario Tröck, Geschäftsbereichsleiter Haustechnik bei NORDWEST.

Im Anschluss an die Eventreisen besuchen die Clivet-Gebietsverkaufsleiter und Außendienstler der Fachhandelspartner die Fachhandwerker, um das Thema weiter voranzutreiben.