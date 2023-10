Freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit (v.l.n.r.): Uwe Weitershagen (Geschäftsführer Mein BAD), Jörg Simon (Vorstand NORDWEST), Mario Tröck (Geschäftsbereichsleiter Haustechnik NORDWEST), Ralph Leimbach (Geschäftsführer DER KREIS Systemverbund Holding GmbH + Co. KG)

Mein BAD mit Sitz im baden-württembergischen Leonberg ist ein Marketing-, Einkaufs- und Serviceverbund für Bad-, Heizungs- und Klimaspezialisten. Deren angeschlossene Handwerksbetriebe können ab sofort flächendeckend in ihren digitalen und regionalen Vertriebsnetzen die Produkte der Exklusivmarke delphis an ihre Endkunden vermarkten. Dies haben NORDWEST und Mein BAD in intensiven Gesprächen gemeinsam erarbeitet, um die Verkaufspotenziale auf beiden Seiten zu heben.

„Es freut uns sehr, dass wir Mein BAD von der Qualität und Sortimentsvielfalt unserer Exklusivmarke überzeugen konnten und die Mitglieder entschieden haben, ihren Fokus auf delphis zu setzen. Damit generieren sie zusätzliche Reichweite und Bekanntheit für unsere Exklusivmarke. Wir sind stolz, dass wir als erste Exklusivmarke mit delphis Markenpartner bei Mein BAD geworden sind. Unsere delphis-Fachhandelspartner werden diese neue Partnerschaft jetzt mit Leben füllen, da sie in der Belieferung zwischengeschaltet sind“, sagt Mario Tröck, Geschäftsbereichsleiter Haustechnik bei NORDWEST.

„Auch wir freuen uns, dass wir unseren Mitgliedsunternehmen ab sofort die hochinteressante Marke delphis sowie weitere attraktive Dienstleistungen anbieten können“, ergänzt Uwe Weitershagen, Geschäftsführer Mein BAD.

Dies eröffnet dem Verbundunternehmen nicht nur die Möglichkeit, delphis-Produkte zu vertreiben, sondern erlaubt es auch, weitere Produkte anzubieten. Mein BAD hat den hohen Wert der Marke delphis erkannt und investiert in diese Partnerschaft, die nicht nur zu neuen Kunden führt, sondern auch den Umsatz mit delphis steigern wird. „Die Strategie sieht vor, das Handwerk gezielt anzusprechen und in den Fokus zu rücken, wodurch nicht nur die Marke delphis gestärkt, sondern auch eine engere Bindung zu den Fachhandelspartnern geschaffen wird“, berichtet Mario Tröck. „Diese Entwicklung eröffnet delphis neue Perspektiven und festigt die Position zu den Partnern und zudem allgemein auf dem Markt.“