Pressemeldung

Der Ausbau der Haustechnik-Exklusivmarke delphis wird weiter konsequent und mit viel Herzblut vorangetrieben. Seit dem 1. April gibt es neue delphis-Produkte, die bei Handelspartnern und deren Kunden keine Wünsche offenlassen und das bestehende Sortiment ergänzen.

„delphis hat eine extrem positive Resonanz im Markt hervorgerufen. Aber der Status Quo reicht nicht aus, weswegen wir permanent Arbeit in unsere gemeinsame Marke investieren, um sie für unsere Handelspartner und deren Kunden attraktiv zu gestalten“, berichten Ali Daour, Kompetenzfeldleiter Sanitär, und Matthias Faßbender, Kompetenzfeldleiter Heizung/Installation. In den vergangenen Monaten haben sie mit dem gesamten Hautechnik-Team, den Handelspartnern und den Lieferanten bestehende Sortimente auf den Prüfstand gestellt, überarbeitet und schlussendlich auf den Markt gebracht.

delphis unic und living - exklusive Keramik und mehr

So sind bei der Produktlinie unic neue Waschtische, WCs und Badmöbel hinzugekommen. Die Keramik ist exklusiv, also nur bei den NORDWEST­Handelspartnern verfügbar. Neue Unterschränke für die unic-Keramik runden das Angebot ab. Und auch die Linie living punktet mit neuen Waschtischen und WCs aus Keramik. Auch hier ist die Keramik exklusiv, also nur bei den NORDWEST-Handelspartnern verfügbar. Beide Produktlinien werden zudem durch weitere Artikel, wie Eckventile und Duschrinnen, ergänzt. „Die Keramik und Duschrinnen sind sicherlich die Highlights des neuen Programms“, weiß Kompetenzfeldleiter Daour zu berichten.

delphisXpert - Erweiterungen zum ersten Geburtstag

Im Frühjahr 2021 feierte die Techniklinie delphisXpert ihren ersten Geburtstag. Damit verbunden sind weitere Produktneuheiten. „Hervorzuheben sind dabei das Ablaufprogramm und das

Fußbodenheizungszubehör“, erklärt Kompetenzfeldleiter Matthias Faßbender. Das Ablaufprogramm bietet Artikel für Badewannen, Duschwannen und Waschtische, seien es Druck-Kartuschen, Funktionseinheiten wahlweise mit Zulauffunktion oder Bedieneinheiten. Das Fußbodenheizungssortiment punktet u.a. mit Stellantrieb, Raumthermostat und Anschlussmodul. Die Heizkreisverteiler sind auch mit bereits vormontierten Stellantrieben verfügbar, anschlussfertig vormontierte Verteilerstationen sind auftragsbezogen ebenfalls bestellbar. Weitere neue Sortimente sind Auslaufarmaturen, frostsichere Außenarmaturen und Systemtrenner sowie Anschlussschläuche.

Verkaufsunterlagen als stimmige Ergänzung

Informationen mit Mehrwert zu den Sortimentsneuheiten vermitteln die Segmentprospekte „faszinierend im detail - keramik“ und „faszinierend im detail - Ablaufrinnen“ der Exklusivmarke delphis, die seit dem 1. April verfügbar sind. Zusätzlich wurde „faszinierende technik“ veröffentlicht. Und auch vom Gesamtprospekt „faszinierend im detail“ gibt es eine neue Auflage.