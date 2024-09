Die NORDWEST-Exklusivmarke delphis setzt ihr Engagement im Eishockeysport fort und bleibt auch in der Saison 2024/2025 Premiumpartner des DEL-Clubs Augsburger Panther. Seit Start der erfolgreichen Premiumpartnerschaft zur Saison 2023/2024 unterstützt delphis den Eishockeyclub und baut die Kooperation zur aktuellen Saison weiter aus.

Gemeinsam mit dem Fachhandelspartner Gustl Pürsch GmbH aus Augsburg wird der Haustechnik-Bereich von NORDWEST weiterhin ein umfangreiches Paket an delphis-Werbemaßnahmen umsetzen. Die Nähe des Augsburger Sanitär- und Heizungsgroßhandels Pürsch, die positive Strahlkraft des Sportvereins in der Region und die Möglichkeiten zur überregionalen Markenpräsenz insbesondere im TV waren entscheidend für die Fortsetzung des Engagements.

Mario Tröck, Geschäftsbereichsleiter Haustechnik bei NORDWEST und verantwortlich für die Exklusivmarke delphis, betont: „Mit unserem Fachhandelspartner Gustl Pürsch heben wir unser delphis Eishockey-Sponsoring in Augsburg noch mal auf eine höhere Stufe. Die Marke delphis, die für herausragende Qualität im Bad- und Heizungsbereich steht, bringt Begeisterung und Leistung auf das Eis. Unsere Botschaft wird durch die Spiele der Panther und gezielte Werbemaßnahmen eindrucksvoll vermittelt.“

Die Geschäftsführer der Gustl Pürsch GmbH, Alexander Neff und Rudolf Schaule, sagen: „Als fest in Augsburg verwurzeltes Unternehmen freuen wir uns, die Augsburger Panther erneut gemeinsam mit der Marke delphis zu unterstützen. Die Strahlkraft des Eishockeyvereins stärkt unsere Kundenbindungen, hilft uns, neue Kontakte zu generieren bzw. neue Kunden zu gewinnen und steigert das Interesse an unserer Bäderausstellung sowie unseren Stellenangeboten.“

Für die kommende Spielsaison sind neue Werbemaßnahmen geplant: Bei TV-Interviews auf MagentaSport werden die DEL-Spieler delphis-Kappen tragen, um die Marke gezielt im Fernsehen zu präsentieren. Zusätzlich wird eine neue Untereis-Werbung auf rund 22 m² neben dem Tor platziert, während der gegenüberliegende Bullykreis ebenfalls mit dem delphis-Logo gebrandet wird. Ziel ist eine kontinuierliche Markensichtbarkeit beim Spiel, um die Bekanntheit der Marke auszubauen. Darüber hinaus bleibt das delphis-Logo im Curt-Frenzel-Stadion auf mehreren hochwertigen Werbeflächen präsent: auf den Spielertrikots, bei Heimtoren auf dem LED-Würfel sowie an der exklusiven delphis-Loge. Auch in der neuen Saison können delphis-Fachhandelspartner mit ihren Kunden das Geschehen auf dem Eis aus der eigenen delphis-Loge verfolgen. Zur weiteren Steigerung der Markenbekanntheit wird das delphis-Logo bei drei Heimspielen die Trikotbrust der Augsburger Panther zieren. Zusätzlich werden auch die erfolgreichen delphis-Eventreisen in der kommenden Saison wieder wesentlicher Bestandteil des Gesamtkonzeptes sein.

Maximilian Horber, Geschäftsführer der Augsburger Panther, zeigt sich begeistert: „Die fortgesetzte Partnerschaft mit delphis erfüllt uns mit Stolz. Durch innovative Werbemaßnahmen wollen wir die Marke delphis und ihre hochwertigen Produkte noch stärker im Markt positionieren.“ Christian Frisch, Leiter Marketing und Sponsoring des Clubs, fügt hinzu: „Wir schätzen das Vertrauen von Mario Tröck, Geschäftsbereichsleiter Haustechnik bei NORDWEST, und der Gustl Pürsch GmbH. Gemeinsam wollen wir die Bindung zu unseren Fans durch spannende Aktivitäten rund um delphis weiter stärken.“