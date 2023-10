Als stolzer Hauptsponsor war delphis vergangenen Freitag auf der Trikotbrust und dem Trikotrücken der Augsburger Panther präsent. Wir waren hautnah dabei, als das Team alles gegeben hat!

Mit unserem starken Fachhandelspartner @gustl.puersch.gmbh an unserer Seite und voller Power der @aevpanther auf dem Eis haben wir diesen Spieltag mit den Fans beim Heimspiel in Augsburg rundum genossen. Am delphis Messestand konntet ihr an einem aufregenden Gewinnspiel teilnehmen und euch über unsere Produkte informieren.

Obwohl das Ergebnis nicht ganz nach unseren Wünschen ausfiel und wir uns mit 1:4 leider gegen die starken Eisbären Berlin geschlagen geben mussten, sind wir dennoch beeindruckt von der Leidenschaft und Hingabe der AEV Panther! Wir sind gespannt auf all die faszinierenden Momente, die uns noch bevorstehen! Bleibt dran, denn wir sind fest entschlossen, die Panther auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten!