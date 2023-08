Diese Waschplatz-Spiegelkombination 4 in 1 vereint Spiegel, elektronischen Seifenspender, Ventil und Händetrockner in einem Modul. Die Montage erfolgt einfach und schnell. Durch die handkontaktfreie Betätigung entspricht die Kombination dem Bedürfnis nach Hygiene und weist dank matt schwarzer Oberfläche ein modernes und zeitloses Design auf. Das herausragende funktionale sowie ansprechende Design ist durch mehrere Auszeichnung anerkannt: die Waschplatz-Spiegelkombination wurde beim Red Dot Award: Product Design 2023 in der Kategorie „Inneneinrichtung” ausgezeichnet. Des Weiteren hat sie bei den ICONIC AWARDS 2023 die Auszeichnung „Best of Best“ erhalten.