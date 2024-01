DELABIE, ein unabhängiges Familienunternehmen auf dem Sanitärmarkt, sucht eine/n sprachgewandte/n Marketing & Communications Manager/in, der/die unser Team in Dortmund verstärkt. Bist du bereit für eine spannende Herausforderung in einem internationalen Umfeld?

Du sprichst fließend Französisch? Dann darfst Du Dich hierauf freuen:

Nach einer umfangreichen Einarbeitungszeit, die teilweise oder auf Wunsch vollständig in Frankreich in der Picardie stattfindet, bist Du unter anderem für folgende Aufgaben in Dortmund zuständig:

Übersetzung und Anpassung von Vertriebs- und Marketingunterlagen

Verwaltung unserer deutschen Internetseite

Externe Kommunikation (Fachpresse und andere Medien)

Koordinierung von Direktmarketing-Kampagnen

Verwaltung der deutschen und österreichischen Datenbank

Organisation von Auftritten auf Fachmessen

Du bringst mit

Verhandlungssichere Deutsch- sowie fließende Französisch- und Englischkenntnisse

Hochschulabschluss im Bereich Marketing oder Ähnliches

Berufseinsteiger sind herzlich willkommen!

Organisationstalent und selbstständige, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise

Technisches und kaufmännisches Verständnis, analytische Fähigkeiten

Führerschein Klasse B

Was DELABIE Dir bietet

Es erwartet Dich eine spannende und fordernde Aufgabe in einem wachstumsstarken internationalen Unternehmen mit:

Lukrativem Gehalt von Beginn an

Unbefristetem Vertrag

Modernstem Arbeitsplatz (klimatisiert) mit kostenlosen Parkplätzen und guter ÖPNV-Infrastruktur

Teamorientierter Unternehmenskultur in einem professionellen und kollegialen Umfeld

Corporate Benefits

Mitarbeiterküche

Weiterbildungen durch internes Trainingsteam

Mitarbeiterevents in Deutschland & international

Freier Freitagnachmittag (Wir machen in Dortmund freitags um 14 Uhr Schluss)

Komm jetzt in unser Team und übernimm gemeinsam mit uns die Verantwortung in Dortmund für Projekte auf dem deutschen und österreichischen Markt. Du arbeitest in einem internationalen 30-köpfigem Marketingteam, das auf verschiedene Standorte in Europa verteilt ist.

Bewirb Dich jetzt und sende Deine kurze Bewerbung mit Angaben zu deinen Sprachkenntnissen an Annabell Mensing unter bewerbung@delabie.de. Wir freuen uns auf Dich!

Hast Du noch Fragen? Unser Team hilft Dir gerne unter +49 (0)231 496634-0 weiter.

