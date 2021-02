Im Rahmen unseres steigenden Wachstums suchen wir ab sofort für unsere deutsche Niederlassung in Dortmund neue Mitarbeitende, die ihre Fähigkeiten in einem dynamischen Umfeld entwickeln wollen.

Derzeit suchen wir eine(n)

Junior Marketing and Communications Manager DE/AT (m/w/d)

Nach einer umfangreichen, mehrwöchigen Einarbeitungszeit, in der Sie alle Aufgabenbereiche des Marketings in einem international tätigen Unternehmen kennen lernen, übernehmen Sie Verantwortung in unserer Filiale in Dortmund. Sie arbeiten in einem internationalen 25-köpfigem Marketingteam, das auf verschiedene Standorte verteilt ist. In Zusammenarbeit mit unseren Leitern Marketing und Kommunikation werden Sie Projekte für den deutschen und österreichischen Markt durchführen. Sie sind Bindeglied zwischen unseren Kunden, dem Vertrieb und dem Werk.

Ihre Aufgaben

Nach einer Einarbeitungszeit sind Sie unter anderem für folgende Aufgaben zuständig:

Übersetzung und Anpassung von Vertriebs- und Marketingunterlagen (Kataloge, Broschüren etc.)

Verwaltung unserer deutschen Internetseite

Externe Kommunikation (Presse und andere Medien)

Erstellung und Koordinierung von Direktmarketing-Kampagnen (Mailings, Newsletter etc.)

Verwaltung der deutschen und österreichischen Datenbank

Erstellung von Werbemitteln zur Verkaufsförderung

Organisation von Firmenveranstaltungen (Fachmessen etc.)

Funktionale Verbindungen: Marketingdirektion, Produktmanager, Vertriebsdirektor DE/AT, Marketing DE/AT, Vertriebsteam DE/AT, Graphikabteilung etc.

Ihr Profil

Sie verfügen über fließende Deutsch- sowie s ehr gute Französisch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

in Wort und Schrift Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Marketing oder Ähnliches. Erste Berufserfahrung in einer Marketingfunktion ist wünschenswert.

Technisches und kaufmännisches Verständnis, analytische Fähigkeiten

Organisation und präzises Arbeiten, Handling von Prioritäten und Einhaltung von Fristen

Selbstständige, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise

Führerschein Klasse B

Was erwartet Sie

Es erwartet Sie eine spannende und fordernde Aufgabe in einem wachstumsstarken internationalen Unternehmen mit:

lukrativem Gehalt von Beginn an

unbefristetem Vertrag

modernem Arbeitsplatz an einem der attraktivsten Gewerbestandorte in Dortmund und Umgebung mit sehr guter Infrastruktur und kostenlosen Parkplätzen sowie dem Sauerland direkt vor der Tür

Mitarbeiterrabatten und Corporate Benefits

Kontakt

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen in Deutsch und Französisch unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an Alisia Müßig (alisia.muessig @ delabie.de). Wir freuen uns auf Sie!

Bewerben

Über DELABIE

Zur Stellenanzeige