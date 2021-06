Pressemeldung

AUSSENBEREICH: die neue Selbstschluss-Standbrause von DELABIE.

Erhältlich in mehreren Ausführungen, passt sie sich allen Bedürfnissen an. Umweltfreundlich, sparsam und beständig: Sie gewährleistet Komfort für alle.

Ein Produkt, das sich allen Bedürfnissen anpasst

Die Standbrause AUSSENBEREICH ist in fünf Ausführungen erhältlich: 1 Dusche, 1 Dusche und 1 Fußdusche, 2 Duschen, 2 Duschen und 1 Fußdusche oder 4 Duschen.

Sie kann sich daher leicht an alle Bedürfnisse anpassen. Dank ihres klaren und eleganten Designs fügt sie sich in jede Umgebung ein.

Umweltfreundliche und sparsame Lösung

Ihr Selbstschlusssystem verleiht ihr einen ökologischen aber auch ökonomischen Vorteil, da es eine Wasserersparnis von 80 % in Bezug auf ein herkömmliches Armaturensystem ermöglicht. Der Wasserdurchfluss wird kontrolliert und ist auf 6 l/min eingestellt. Im Vergleich dazu beträgt die Durchflussmenge einer herkömmlichen Dusche 15 l/min, also mehr als das Doppelte. Schließlich wird die Durchflussstabilität unabhängig von Druckschwankungen im Netz gewährleistet, um den Nutzerkomfort zu erhalten.

Komfort für alle

Die Auslösung über den Druckknopf ist doppelt so leicht wie bei einer herkömmlichen Dusche und erleichtert so die Nutzung insbesondere für Kinder, ältere oder bewegungseingeschränkte Personen.

Vereinfachte Installation und Wartung

Die Installation ist einfach: das Produkt wird montagefertig geliefert. Dank der Revisionsöffnung, die sich auf der Rückseite der Standbrause befindet, ist die Wartung einfach und effizient. Sie ermöglicht insbesondere das Spülen und/oder die Trennung von der Wasser­versorgung, um z. B. saisonbedingte Unannehmlichkeiten und besonders die Frostgefahr im Winter zu vermeiden. Außerdem sorgt ihr klares Design auch für eine einfache und schnelle Reinigung.

Unerschütterliche Langlebigkeit

Die Standbrause AUSSENBEREICH wurde auch für ein weiteres Problem durchdacht und entworfen: die Widerstandsfähigkeit gegenüber jeglicher Art von Vandalismus sowie intensiver Nutzung. Deshalb hat sich DELABIE bei der Standbrause für anodisiertes, korrosionsbeständiges Aluminium und bei den Armaturen und dem Brausekopf für verchromtes Messing entschieden. Die Kombination dieser beiden Materialien bietet dem Produkt eine anhaltende Widerstandsfähigkeit gegen jede Gewalteinwirkung, die mit der Zeit nicht weniger wird.

Ihre bewährte Technologie gewährleistet auch eine dauerhafte und zuverlässige Laufzeit von 30 Sekunden für die Dusche und 7 Sekunden für die Fußdusche, sowie eine Widerstandsfähigkeit von mehr als 500.000 Betätigungen.

