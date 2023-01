Mit Sandra Ükermann, 30, ist eine neue Mitarbeiterin zum Team von DELABIE gestoßen. Sie verantwortet den Bereich Marketing und Kommunikation Deutschland & Österreich zunächst für ein halbes Jahr in der Unternehmenszentrale der DELABIE Gruppe in Friville (Frankreich) und wird diese Tätigkeit ab Sommer 2023 vom deutschen Firmensitz in Dortmund fortführen.

Dank mehrjähriger Berufserfahrung im Kommunikations- und Veranstaltungsbereich sowie zahlreicher Auslandsaufenthalte – auch in Frankreich – kann sie mit ihrer interkulturellen Kompetenz sowie ihren Fachkenntnissen die französische Unternehmensgruppe optimal unterstützen.

Zielgruppen der Unternehmenskommunikation sind Architekten, Planer, Installateure sowie der Handel vor Ort in allen Bereichen öffentlicher, halböffentlicher und gewerblich-industrieller Sanitärräume sowie im Krankenhaus- und Pflegesektor.

Zuvor hat die neue Mitarbeiterin am intensiven, mehrwöchigen Schulungsprogramm von DELABIE teilgenommen, welches unter anderem im modernen Showroom mit großzügigem Konferenz- und Schulungsbereich stattfand.