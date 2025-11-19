Bildrechte: DELABIE
19.11.2025  Pressemeldung Alle News von DELABIE

DELABIE integriert KWC Professional

Ein erweitertes Angebot, eine verstärkte Präsenz

Die DELABIE-Gruppe hat die Übernahme von KWC Professional abgeschlossen.
Diese Übernahme stärkt DELABIEs europäische Führungsposition im Bereich Sanitärausstattung für öffentliche Einrichtungen und erweitert ihr Angebot durch ergänzende Marken (KWC Professional, Aquarotter, DVS).
Mit der nun stärkeren Präsenz in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und dem Nahen Osten bekräftigt die Gruppe ihre europäische Ausrichtung und ihr Streben nach nachhaltiger Innovation.

Mehr Informationen im Folgenden: DELABIE integriert KWC Professional

DELABIE GmbH
DELABIE GmbH
Freie-Vogel-Straße 369
44269 Dortmund
Deutschland
Telefon:  0231 - 496634-0
www.delabie.de
