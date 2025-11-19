Die DELABIE-Gruppe hat die Übernahme von KWC Professional abgeschlossen.

Diese Übernahme stärkt DELABIEs europäische Führungsposition im Bereich Sanitärausstattung für öffentliche Einrichtungen und erweitert ihr Angebot durch ergänzende Marken (KWC Professional, Aquarotter, DVS).

Mit der nun stärkeren Präsenz in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und dem Nahen Osten bekräftigt die Gruppe ihre europäische Ausrichtung und ihr Streben nach nachhaltiger Innovation.

