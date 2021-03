Zeitgemäße Weiterentwicklung des Sächsischen Krankenhaus Arnsdorf im Kreis Bautzen in Sachsen: Nach rund fünf Jahren Bauzeit hat das Fachkrankenhaus mit Spezialisierung auf psychische und neurologische Erkrankungen im November 2020 seinen ersten Neubau seit der Gründung eröffnet. Dieser bietet Platz für 110 Betten der Allgemein- und Akutpsychiatrie. Armaturen, Waschtische und WCs aus Edelstahl sowie passende Accessoires von DELABIE sorgen für Sicherheit, Hygiene und Komfort.

Das Sächsische Krankenhaus Arnsdorf ist ein Fachkrankenhaus mit Spezialisierung auf psychische und neurologische Erkrankungen. Es ist das größte der vier Sächsischen Krankenhäuser in Trägerschaft des Freistaates Sachsen. Etwa 780 Mitarbeitende sind im Krankenhaus beschäftigt, um jährlich rund 15.000 Patienten zu versorgen.

Das Krankenhaus in Arnsdorf wurde 1912 gegründet und umfasst mehr als 20 Jugendstilbauten sowie eine weitläufige Parkanlage mit altem Baumbestand, welche ein erholsames Umfeld für die Patienten darstellen soll. Vier Fachkliniken mit stationären Behandlungsmöglichkeiten, fünf Tageskliniken, sechs Ambulanzen, eine Hubschrauberlandestelle für Notfallbehandlungen und drei Medizinische Versorgungszentren ermöglichen die umfassende Behandlung im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche, der Neurologie und neurologischen Intensivmedizin und der forensischen Psychiatrie.

Moderner Neubau als Weiterentwicklung des Klinikgeländes

Erstmals seit der Gründung wurde das Klinikgelände nun um ein neues Gebäude erweitert. Bauherr war der Freistaat Sachsen, der insgesamt 23 Millionen Euro investierte. Entstanden ist nach fünfjähriger Bauzeit ein modernes dreistöckiges Klinikgebäude, das sich mit seiner klaren und puristischen Bauweise harmonisch in die Gesamtanlage der historischen Gebäude einfügt.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte die Eröffnung des Neubaus im November 2020 nicht offiziell festlich stattfinden. Dennoch wurde eine kleine Feier mit den am Projekt Beteiligten abgehalten. Der damalige Verwaltungsdirektor Matthias Grimm betonte in diesem Rahmen: „Die überfällige und zeitgemäße Weiterentwicklung unseres Geländes mit einem zentralen Neubau ist von größter Bedeutung für die Entwicklung und den Bestand unseres Hauses.“

Der Neubau beherbergt 31 Zweibettzimmer und 48 Einzelzimmer auf 5 Stationen, davon eine ausgangsregulierte Station sowie Gruppen- und Ergotherapieräume auf allen Stationen.

Delabie als Partner für den Gesundheitsbereich

Im Hinblick auf die hohen Anforderungen in Bezug auf Hygiene, Sicherheit und Komfort in einem Krankenhaus fiel die Entscheidung der Planer rasch auf DELABIE, dem Experten für Sanitärarmaturen und -Ausstattungen für Gesundheitseinrichtungen.

Der Armaturenkörper der Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage, die im Inneren des Neubaus montiert wurden, ist thermisch abgeschirmt. Damit werden Verbrühungen durch Berühren des Armaturengehäuses vermieden und sowohl Patienten als auch Personal geschützt. Zudem haben Körper und Ausläufe glatte Innenflächen und beinhalten nur ein minimales Wasservolumen, was Bakterienablagerungen begrenzt. Diese Mischbatterien verfügen außerdem über einen praktischen Schwenkauslauf. Sie sind wahlweise mit ergonomischem Bügelgriff oder mit Hygienehebel für eine Betätigung per Ellbogen oder Handgelenk erhältlich.

Bei Waschtischen und WCs entschied man sich für Ausführungen aus Edelstahl. Guido Heinz von DELABIE bringt die entscheidenden Vorteile dieses Materials insbesondere für Psychiatrien auf den Punkt: „Mit unseren Lösungen aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 konnten wir die Vorgaben des Kunden erfüllen: Die Ausstattungselemente lassen sich leicht reinigen und garantieren optimale Hygiene. Edelstahl ist robust und bruchfest und bietet damit Sicherheit für Patienten und Personal bei mutwilligem oder unbeabsichtigtem Vandalismus sowie Suizidversuchen. Die Produkte sorgen außerdem für Barrierefreiheit, da sie durch bewegungseingeschränkte Personen komfortabel nutzbar sind.“

Griffe aus Edelstahl und Nylon bieten zusätzlich eine sichere Möglichkeit zum Halten und Abstützen.

Für den Duschbereich wurde sowohl auf Duschelemente als auch auf Duscharmaturen für Unterputzmontage von DELABIE zurückgegriffen. Insbesondere Lösungen mit Thermostat-Mischbatterie sind im Krankenhaus von hoher Bedeutung. Mit einem verriegelten Temperaturanschlag und einem automatischen Verbrühschutz garantieren sie absolute Sicherheit.

Verschiedene Accessoires wie WC-Papierhalter und WC-Bürstengarnituren aus dem Produktprogramm von DELABIE ergänzen die Innenausstattung. So kamen beispielsweise auch suizidhemmende Wandhaken zum Einsatz. Diese speziellen Garderobenhaken aus Edelstahl kippen ab einer Last von 30 Kilogramm nach unten.

