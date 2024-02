Der GERMAN DESIGN AWARD wird von der Expertenjury des Rates für Formgebung vergeben. Er zählt zu den anerkanntesten Design Wettbewerben weltweit und genießt über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen.

Die Be-Line® Produktreihe begeistert die Juroren immer wieder aufs Neue. Dank der neuen schwarzen Ausführung, die die beiden anderen Oberflächen der Serie ergänzt, werden die Sanitärräume nur noch schöner und das Design für Alle noch mehr hervorheben!

Der Griff in T-Form (Art. 511944BK) bietet eine vertikal verschiebbare Brausestange, die sich an jede bestehende Installation anpassen lässt. Die Position der Stange kann links oder rechts in Bezug auf die Position der Armatur oder entsprechend der Tiefe des Duschsitzes verändert werden. Accessoires der Be-Line® Serie, wie Brausehalter und Seifenablage, können an der Brausestange befestigt werden, was eine nahtlose Integration in die Dusche ermöglicht. Seine abgerundete Form und die flache Vorderseite gegen Verdrehen der Hand am Griff gewährleisten eine besonders ergonomische Handhabung.